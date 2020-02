Naser Khader (K): Man har ikke ”ret” til at blive dansk statsborger – vi skal screene folk mere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Man har ikke retskrav på at få dansk statsborgerskab. Det er en gave, som Folketinget giver folk, der fortjener det. Vi skal belønne folk, der vil Danmark, men sige nej til dem, der kun vil have privilegierne, men ikke leverer noget til gengæld.

Derfor vil vi i Det Konservative Folkeparti skærpe kravene til de kommende statsborgere ved at stramme op om krav vedrørende kriminalitet og sprogfærdigheder.

I dag kan man få tildelt statsborgerskab, hvis man har siddet i fængsel i næsten et helt år. Det vil vi gøre umuligt. Mon ikke folk tænker sig mere om med vores nye udspil, inden de begår kriminalitet. Det håber jeg i hvert fald.

Derudover ønsker vi, at alle fremover skal bestå Prøve i Dansk 3, hvis man vil blive dansk statsborger. Det svarer til at få 02 til en 9. klasses afgangseksamen i dansk.

Det er i mine øjne rimelige krav at stille til potentielle kommende statsborgere. Derfor ærgrer jeg mig også over, at Venstre prompte afviser at stemme for forslaget. Danmarks liberale parti, der ellers bryster sig af at have en stram udlændingepolitik.

Venstre vil altså gerne tillade folk, der begår kriminalitet, at blive danske statsborgere.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at vi skal være yderst varsomme med, hvem vi tildeler dansk statsborgerskab. Folk, vi giver et rødbedefarvet pas og stemmeret.

Hvis nogle af disse mennesker eksempelvis får en alvorlig fængselsdom, så kan vi ikke udvise dem, hvis de kun har dansk statsborgerskab. Det er nemmere at udvise dem, hvis de ikke har det.

Er der noget, kriminelle udlændinge er bange for, så er det ikke fængsel. Det er udvisning. Truslen om udvisning er derfor altafgørende.

Vi skal huske, at når udlændinge får dansk statsborgerskab – og ikke har statsborgerskab i andre lande – kan de ikke bare udvises. Så hænger vi på dem.

I dag giver vi statsborgerskab til for mange, der ikke fortjener det. Især er jeg bekymret for, at folk, der hader det her samfund og hader grundlæggende demokratiske rettigheder og frihedsværdier, muligvis får dansk statsborgerskab.

Hvis folk er mere loyale over for kalifatet og sharia-lovgivning, mener jeg ikke, at de skal have statsborgerskab. Heller ikke folk med en plettet straffeattest. Folk, der ikke bidrager til samfundskagen.

Derfor er det på tide, vi strammer op. Vi skal i højere grad screene folk – i dag kan du få statsborgerskab uden at møde nogen fra det offentlige. Det hele foregår via ansøgninger.

Alle, der vil have statsborgerskab, skal sidde over for et udvalg til en samtale – enten indfødsretsudvalget eller nogen, de udpeger. Vi skal turde stille krav til potentielle statsborgere – vi må ikke slække på vores krav.

Det er enormt vigtigt, at vi holder fast i vores danske værdier. For vi kan godt være benhårde og samtidig tilgodese dem, der vil Danmark.

Det handler om, at folk, der vil gøre sig forhåbninger om at blive danske statsborgere, skal opføre sig ordentligt og tale det danske sprog.

Naser Khader er værdiordfører for Det Konservative Folkeparti.