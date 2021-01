Seks politikere: Under coronakrisen er naturen åndehul for krisecenterbeboere. Det må fortsætte

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Indsatsen skal fortsætte, så mænd, kvinder og børn på landets krisecentre kan få endnu flere oplevelser under åben himmel

Vi er mange, der har sat ekstra meget pris på naturen det seneste år. Den har været vores lyspunkt i en uforudsigelig tid under coronakrisen, hvor vi har holdt afstand, set færre mennesker og i det hele taget været mere alene.

For samfundets sårbare grupper er tiden med corona særligt krævende.

Sammen med Landsorganisation af Kvindekrisecentre og Mandecentret har vi derfor sikret, at mænd, kvinder og børn fra landets krisecentre over sommeren er kommet ud i naturen for at få et grønt vitamintilskud. Det gælder for eksempel beboerne på Kolding Krisecenter, som tilbragte to dage sammen med en naturvejleder i naturens tegn.

Tiltaget er en del af aftalen ”Sommer i vores natur” mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, hvor der blev afsat 19,2 millioner kroner til at fremme danskernes muligheder i naturen i den særlige coronasituation. Nogle af pengene er anvendt til indsatser målrettet beboere på landets krisecentre, og tilbagemeldingerne har været overvældende positive.

Generelt er det krisecentrenes oplevelse, at turene ud i det fri understøtter forældre-barn-relationen og giver børnene spændende oplevelser, de også kan fortælle om i skolen. Oplevelserne i naturen giver nye færdigheder og tro på egne evner. Og flere af de beboere, som har snøret traveskoene, har ikke færdedes ret meget i naturen tidligere – men fortæller, at de har nydt det.

Turene er et tiltrængt afbræk fra hverdagen på centeret. De giver plads til at trække vejret og være sig selv. Det er en af de fantastiske ting ved at være ude i det fri: Her kan man være sig selv. Naturen er for alle, og der er plads til dig, som du er – uanset din livssituation. Vi skal blive ved med at bruge naturen som det åndehul, vi i den grad har brug for.

Derfor skal indsatsen fortsætte, så mænd, kvinder og børn på landets krisecentre kan få endnu flere oplevelser under åben himmel.

Derfor går nogle af midlerne til, at organisationerne kan indkøbe og uddele grejpakker bestående af rygsække med siddeunderlag, krus, bålgryde, pande og andet grej, der kan bruges på flere ture i naturen. Vores natur er for alle, og vi håber, at tiltag som dette kan give et tiltrængt pusterum og et smil på læben i en svær tid.

Lea Wermelin (S) er miljøminister, Zenia Stampe (R) er miljøordfører, Rasmus Nordqvist (SF) er naturordfører, Mai Villadsen (EL) er miljøordfører, Torsten Gejl (AL) er miljøordfører og Mette Gjerskov (S) er miljøordfører.