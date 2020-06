Tidligere international sekretær i Socialdemokratiet: Venstrefløjen har ladet sig sætte skakmat af frygten for de borgerlige partier

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det mest visionære, venstrefløjspartierne kan gøre, er at nedlægge sig selv, mener skribenten

Venstrefløjens krav er umådeligt forudsigelige. For Enhedslisten: flere penge til kontanthjælpsmodtagerne. For SF: flere pædagoger i børnehaverne. Dagens venstrefløj er initiativ- og farveløs. Den er risikoangst og driver for vinden. Men først og sidst uden indflydelse – helt uden indflydelse.

Sådan behøvede det ikke at være. Dansk Folkeparti har i udlændingepolitikken demonstreret, at man som støtteparti til en regering, der er afhængig af ens støtte, sagtens kan opnå endog meget betydelig indflydelse. I dag er Dansk Folkepartis udlændingepolitik mainstream – men sådan var det ikke engang. I kraft af Pia Kjærsgaard – dansk politiks stærkeste kommunikator – lykkedes det Dansk Folkeparti med talent, engagement og viljestyrke at vende udlændingepolitikken.

Al erfaring viser, at magtpartierne – S og V – kan presses, og at de i praksis er parate til at gå endog meget langt for at bevare magten.

Venstrefløjen kan ikke fremvise tilsvarende succeshistorier. SF’s og Enhedslistens topfolk stiller artigt og lettere benovet op til audiens hos statsministeren. Brokker sig behørigt, når tingene ikke går deres vej – hvad de sjældent gør – og så sker der i øvrigt ikke mere. Brokker de sig mere højlydt, behøver statsministeren bare fremmane billedet af, at så kommer den store stygge ulv i skikkelse af Jakob Ellemann-Jensen (V). Derpå sænker der sig en dødlignende stilhed over venstrefløjen.

Min pointe om den impotente venstrefløj træder måske tydeligst frem i København. Ved det seneste kommunalvalg fik venstrefløjen (SF, Enhedslisten og Alternativet) knap 40 procent af stemmerne – og råder sammen med Socialdemokratiet over hen ved to tredjedele af stemmerne.

Men venstrefløjens indflydelse er nærmest ikke-eksisterende. Tag trafikken: København er en af de få vestlige storbyer, hvor en motorvej (H.C. Andersens Boulevard) skærer lige gennem bymidten. Eller miljøet: Kommunen hælder kloakvandet direkte i Øresund.

Men er venstrefløjens gøren og laden ikke lige meget, når man ikke selv tilhører venstrefløjen? Nej, for i den gode verden kunne venstrefløjen bidrage med indspark til idéer og visioner, som dansk politik i den grad savner:

SF hævder, at partiet er proeuropæisk og kunne – hvis det evnede at se ud over blokpolitikken – sammen med flere af de borgerlige partier presse regeringen til at spille en langt mere aktiv og konstruktiv rolle i EU.

I klima- og miljøpolitikken har venstrefløjen slet ikke opdaget, at der er interessante samarbejdspartnere i blå blok. Såfremt SF og Enhedslisten trak i arbejdstøjet, var der mulighed for at fremme den grønne omstilling gennem et samarbejde med de blå partier. Om ikke andet kunne det måske inspirere Socialdemokratiet til at tage klimapolitikken alvorligt.

Såvel Dansk Folkeparti som Nye Borgerlige lægger ligesom venstrefløjen afstand til offentlighedsloven.

Som altid tabte venstrefløjen en armlægning med regeringen om revision af loven i august sidste år. Venstrefløjen har ikke flertallet sammen med de kritiske borgerlige partier. Men kunne dog sætte en dagsorden, hvis partierne droppede berøringsangsten over for de borgerlige.

Venstrefløjen har ladet sig sætte skakmat af frygten for de borgerlige partier, den er handlingslammet, og det mest visionære, partierne kan gøre i situationen, er at nedlægge sig selv.

Erik Boel er tidligere international sekretær i Socialdemokratiet.