Direktør: Nej, du er ikke automatisk sikret ved at blive gift – et testamente er stadig nødvendigt

”SE NU AT BLIVE GIFT – så har I også sikret hinanden!”. Det er formentlig en sætning, som mange par rundtom i Danmark har hørt en gang eller to. Oftest fra deres forældre eller bedsteforældre. Og kommer der børn ind i billedet, er sætningen med garanti blevet sagt. Problemet er bare, at tesen ikke holder hele vejen.

Mange danskere tror fejlagtigt, at man automatisk sikrer sin familie, når man bliver gift. At det ikke er nødvendigt at få lavet et testamente, for ”ægteskabspapirerne burde vel række?”.

Sagen er bare, at det ikke er nok kun at have sagt ”ja” i kirken eller på rådhuset, hvis ulykken rammer. For mange kommer det som et chok, at ægtefolk ikke arver hinanden 100 procent, hvis de har børn.

Når man er gift, og den ene dør, vil halvdelen af afdødes formue gå til børnene og den anden halvdel til ægtefællen.

Det betyder, at børnene skal arve 25 procent af den samlede formue, og den længstlevende ægtefælle skal arve 75 procent af den samlede formue. Og det kan gå hen og blive dyrt, hvis man har investeret i et hus, hvor børnene skal købes ud.

HVIS MAN I STEDET OPRETTER et testamente, så kan man sikre, at den længstlevende får op imod 94 procent af den samlede formue i stedet for at nøjes med 75 procent. Hvilket så altså betyder, at man kun skal finde de sidste seks procent af den samlede formue frem for 25 procent.

En anden ting, som kommer bag på mange, er, at ens børn ikke nødvendigvis har særeje på arv, men muligvis skal dele med sin ægtefælle. Hvis dine børn for eksempel har arvet en masse penge efter dig, og de er gift og skal skilles, skal de i princippet dele den arv i skilsmissen.

Så hvis de har fået en million kroner, skal vedkommende give halvdelen til sin ægtefælle – og det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse.

Spørg bare den tidligere basketballspiller Michael Jordan, der måtte afgive 925 millioner kroner til sin ekskone, da de blev skilt. I dag ender hver femte arvesag i familiestridigheder. For hvor langt de fleste voksne danskere har en indbo- eller ulykkesforsikring, så er det kun 13 procent af danskerne, der har fået lavet et testamente.

Sammenligner vi os med for eksempel England, så har hele 50 procent skrevet testamente. Hvorfor er forskellen så markant?

Jeg tror, svaret ligger i, at mange danskere simpelthen ikke ved, at de har brug for det. Derudover går vi ikke rundt i en travl hverdag og tænker over, om der mon kan ske os eller vores familie noget.

Og slet ikke, hvad der sker med arven, hvis den ene skulle dø. Samtidig kan de færreste af os lide tanken om, at vi en dag skal dø.

DERFOR SKUBBER VI DET FORAN OS. Men vores undersøgelser viser, at 7 ud af 10 danskere rent faktisk gerne vil have lavet et testamente, så noget holder dem tilbage. De tror, testamenter er besværlige, dyre og tidskrævende. Men det behøver de ikke at være.

Så kære danskere: I bliver nødt til at sætte jer ind i, hvordan I er sikret, og tage den alvorlige samtale om, hvad der ville ske med økonomi og familie, hvis uheldet indtræffer i morgen. Det skylder I jer selv og ikke mindst jeres børn.

Emma Novak Christensen er administrerende direktør for Familietestamente.