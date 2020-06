Nej tak til bønnekald. Vores kristne tradition skal kunne mærkes i det offentlige rum

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I Danmark har vi religionsfrihed, ikke religionslighed, skriver udlændingeordfører Marcus Knuth (K), og kulturordfører Birgitte Bergman (K)

I Danmark har vi religionsfrihed. Det står sort på hvidt i Grundloven. Men vi har ikke religionslighed. Den danske folkekirke har nemlig særstatus og nyder en position som den grundlæggende religion i det danske samfund. Det må og skal vi aldrig ændre på.

I Det Konservative Folkeparti siger vi derfor også klart nej til højttalerforstærkede bønnekald. Vi kan ikke lade larmende bønnekald runge ud over de danske byer på arabisk. Det går simpelthen ikke, og det vil være til gene for mange danskere.

Derfor er det vigtigt, at der bliver sagt fra med det samme. Vi har set første eksempel på et offentligt larmende bønnekald i Gellerupparken ved Aarhus, og det må ikke ske igen. Derfor er det for slapt, når udlændinge- og integrationsministeren ikke vil forbyde de højtalerforstærkede bønnekald i Danmark med henvisning til, at problemets omfang ikke er stort nok.

Vi kunne ikke være mere uenige. Nu har vi set det første eksempel i Danmark, og vi skal passe på, at vi ikke kommer ud i en glidebane. Passer vi ikke på, risikerer vi at ende som flere mindre byer i Sverige, hvor man ikke har villet lovgive på området. Det har resulteret i, at beboere nu bliver vækket af kirkeklokker om søndagen og larmende højtalerforstærkede bønnekald om fredagen.

I Det Konservative Folkeparti mener vi selvfølgelig, at der skal være plads til alle slags religioner i et moderne samfund som det danske. Det siger sig selv, når vi tager Grundloven i betragtning. Men det betyder ikke, at andre religioner kan agere på samme måde som den danske folkekirke i Danmark.

Kristendommen nyder grundlovssikret forrang, og det gælder lige fra vores kirkeklokker til vores kristne højtider. Kristendommen har lagt fundamentet til det samfund, vi har i dag. Alt fra vores frie demokrati, til hvordan landet er bygget op, stammer fra kristendommen.

Kristendommen er altså en helt central og afgørende del af det Danmark, vi kender i dag. Der ligger enormt meget dansk kultur og historie, som kristendommen har spillet en vigtig rolle i og for. Det skal vi naturligvis værne om. Det er fint at se mod fremtiden, men vi danskere må aldrig glemme, hvad vi er rundet af.

At vi har kirker i Danmark, som ringer med klokkerne, er en del af den danske kultur, ligesom moskéer, der indkalder til bøn, er en del af den arabiske kultur i Mellemøsten. Som konservative synes vi, at det skal fremgå af det offentlige billede, at vi er et kristent land med en kristen kultur – uden højtalerforstærkede bønnekald.

For i Danmark skal vi værne om den danske kultur og de danske kirker. Det gør vi altså ikke ved at byde de larmende bønnekald velkomne. De danske byer skal nødigt forvandles til kamppladser, hvor kristendommen og eksempelvis islam kæmper om, hvem der kan spille højest og samle mest opmærksomhed.

Vi kan ikke tillade, at der opstår svenske tilstande i Danmark, og derfor garanterer vi for, at vi i Det Konservative Folkeparti fortsætter kampen mod larmende, højtalerforstærkede bønnekald. Det er et afgørende slag i kampen for at værne om de danske traditioner, dansk kultur og det danske samfund.

Marcus Knuth er udlændingeordfører, og Birgitte Bergman er kulturordfører – begge for Det Konservative Folkeparti.