Marcus Knuth: Nej til koranundervisning i Danmark. Man skal tage de frie danske værdier til sig

Jeg troede næsten ikke mine øjne, da jeg læste det. Et studie, bestilt af Integrationsministeriet, der anbefaler mere koran- og arabiskundervisning som et ”potentiale for frigørelse” mod negativ social kontrol i indvandrermiljøer.

Problemerne i de muslimske miljøer har vi alle hørt om. Unge piger, der ikke må have danske venner eller en kæreste. Unge piger, der ikke må deltage i fritidsaktiviteter efter skolen eller gå ud i weekenden. Unge drenge, der bliver slået, hvis de ikke følger Koranen og beder fem gange dagligt. Hvis du spørger mig, så grunder disse problemer netop i Koranen og i, hvordan Koranen bliver fortolket i nogle af de formørkede muslimske miljøer og parallelsamfund. Så hvordan i alverden kan et dansk studie anbefale mere koranundervisning som vejen til frigørelse for disse stakkels unge mennesker?

Vi i Det Konservative Folkeparti mener, at man skal tage de frie danske værdier til sig, når man kommer til Danmark fra en anden kultur. Ellers bliver man aldrig del af vores samfund, og det går især ud over de børn, der er fanget mellem vores danske kultur og den mellemøstlige. Den danske kultur hviler nu engang på kristne værdier som ligeværd mellem mænd og kvinder, næstekærlighed og frihed. Hvis man vil være del af vores samfund, er man nødt til at tage disse værdier til sig. Uagtet ens religion.

Vi konservative går ind for obligatorisk kristendomskundskab i skolen og for, at vi fastholder og styrker de kristne værdier.

Da vi sad i regering, kom vi med en lang række tiltag, der på den ene side reducerede asyltilstrømningen og på den anden side styrkede integrationen. Men vi er langfra i mål, og vi lytter altid til gode forslag fra forskere. Så længe de er realistiske.

Jeg har derfor anmodet om et møde med integrationsministeren for at se nærmere på, hvordan ministeriet udliciterer disse studier. For hensigten med studiet var god nok. Vi har brug for anbefalinger til, hvordan vi får nedbrudt de formørkede parallelsamfund. Men studierne skal selvsagt laves af kompetente forskere, der kommer med gode forslag. Ellers er det spild af danskernes skattekroner.

I Danmark har vi nemlig ikke brug for mere koranundervisning og mere islam. Vi har brug for at styrke vores kristne værdier og for at nedbryde de formørkede muslimske parallelsamfund.

Marcus Knuth er folketingsmedlem og udlændinge- og integrationsordfører for Det Konservative Folkeparti.