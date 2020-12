Nej til lukningen af migrantudvalget. Her er seks grunde til, at vi har brug for udvalget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Efter valget i 2019 har Kirkeministeriet syltet udvalget. Og skal det lukkes, hvor der er allermest brug for det, skriver Henrik Engelbrekt Refshauge, generalsekretær i Mission Afrika

Det gør ondt langt ind i sjælen, at kirkeministeren lukker det lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet, der skal se nærmere på anbefalingerne fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd om integration af migranterne i folkekirken.

Udvalget var godt på vej, men siden folketingsvalget i 2019 har Kirkeministeriet syltet udvalget – og nu bliver det lukket på et tidspunkt, hvor vi aldrig har haft mere brug for at åbne og udvide folkekirkens blik og indsats for de mange kristne migranter, der kommer til vores kongerige. Faktisk er der én procent flere kristne end muslimske migranter i vort land.

Derfor er der mange spørgsmål, vi har brug for afklaring af. Nogle af dem er:

1) Hvordan kan vi åbne folkekirken for dobbelt medlemskab? Det har været et af de helt store samtaletemaer de seneste år.

2) Hvordan sikrer vi en god pastoral betjening af mennesker med en anden kultur og et andet sprog? Kan lægpersoner for eksempel midlertidigt holde gudstjenester for flygtninge og migranter?

3) Evaluering og oprettelse af særlige præstestillinger med fokus på migrantkristne.

4) Mulighed for, at en migrantmenighed kan blive associeret til folkekirken.

5) Støtte af en it-infrastruktur til uddannelse mellem migrantmenighederne.

6) Skræddersyede teologiske støtteinitiativer som for eksempel efteruddannelse af danske præster og migrantpræster – både lokalt og gennem rejser ud til det tværkulturelle møde.

Der er et kæmpe behov for hjælp. Mission Afrika har sammen med Folkekirkens mellemkirkelige Råd sat ind for at hjælpe de cirka 250 migrantmenigheder.

Partnerkoordinator Clement Dachet har i flere år bevæget sig i det politiske miljø, faciliteret og udfordret samtalen på overordnet plan i netværksaktiviteter, og han er mentor for flere migrantpræster.

Desuden har vi netop ansat en netværksmedarbejder for at øge indsatsen blandt de kristne andengenerationsmigranter. De er født i Danmark, så ude er de danskere. Men hjemme er de måske afrikanere. Nogle kommer fra en meget konservativ kristen baggrund og kæmper med den danske sekularisme. Hvor hører de hjemme?

Måske kunne folkekirken også lære et og andet af migrantmenighederne om relationelt menighedsfælleskabet, frivillighed, fleksible gudstjenesteform der giver plads til forskellighed osv.

Lad os få dette og mange andre udvalg i gang, for at vi kan lære af og hjælpe de kristne migranter i vort land.

Henrik Engelbrekt Refshauge er generalsekretær i Mission Afrika.