Nej til speed-dating med Gud. Smarte ekspres-gudstjenester fjerner fordybelsen i kirke og tro

Når jeg går i kirke om søndagen, gør jeg det for at glide ind i et særligt rum, der auditivt, visuelt og åndeligt adskiller sig fra alle andre rum, skriver Pernille Weiss (K)

Hvordan følger folkekirkens gudstjeneste med tiden? Skal den følge med tiden? Eller har netop tiden brug for, at evigheden har sine definerede tidslommer på tværs af netop den tid, vi lever i lige nu? Så skal det, der også kaldes liturgien, have nye regler og rammer?

For når nu nogle kirker rundt om i Danmark har så svært ved at tiltrække sine menigheder til at komme indenfor, så må det da skyldes, at der skal findes på noget nyt, noget spændende, noget kortere, noget mere hyggeligt, noget mindre alvorligt og noget, som engagerer mange flere end kirkens tjenere og præsten. Og så videre.

Her i foråret var der deadline på høringssvar til folkekirkens liturgi. Landets biskopper skal efter planen i foråret 2022 tage stilling til, om debatten giver belæg til at foretage konkrete ændringer af liturgien med magnetiske påhit til fremtidens gudstjenester.

Biskopperne fra Lolland-Falster og Aalborg foreslår blandt andet, at man kan lade sig inspirere af gudstjenester af en halv times varighed. Skidt med altergang eller prædiken. Hug en hæl – klip en tå! Hurtigt ind – hurtigt ud og uden så mange ritualer. En bøn, en tekst og et par salmer. Min sjæl, hvad vil du mere, synes at være logikken, som i forstemmende grad minder om besøgstals-ræset blandt kulturverdenens forskellige og omkapløbende institutioner, hvor tiden under tiden godt må gå lidt langsomt engang i mellem.

Jeg siger nej tak til kvikservice i folkekirken. Ligesom jeg påskynder, at fotografering under dåb i min kirke ikke er tilladt, og at larmende børn (og forældre) henvises til legerummet i tilstødende lokaler, hvis højmessen bliver dem for lang for.

Når jeg går i kirke om søndagen, gør jeg det for at glide ind i et særligt rum, der auditivt, visuelt og åndeligt adskiller sig fra alle andre rum. Et rum, hvor bøn, salmer, ord og gerne også nadveren vugger mig genkendeligt til at åbne sindet, så jeg enten fyldes eller tømmes. Hvad jeg nu har brug for, uden at jeg nødvendigvis ved det eller er gået efter det på forhånd.

Jeg afviser, at den oplevelse kan slå ned i mig som et lyn et helt andet sted end i gudstjenesten. Det sker måske, hvis jeg hører et stykke musik, læser et rum, oplever en særlig passage i en opera, en ballet, en skov eller på vejen siddende i et tog. Gud er jo alle vegne. Men en gudstjeneste eller højmesse opsøger jeg netop, fordi jeg som kristen trænger til at komme ”hjem”.

Når jeg går i kirke, sker det ofte, at jeg bliver rørt. Og ramt. Nogle gange ligefrem rystet. Det sker, når vi beder Fadervor, eller når vi synger. Så smelter mine ellers tætte gummifuger mellem fortrængningernes planker af mere eller mindre bearbejdet livsmateriale.

Jeg skulle fylde godt 40 år, før jeg gav mig selv lov til at lade følelserne tage over, mens jeg sad på kirkebænken med salmebogen i hånden og uden evne til at synge med, fordi tårerne slørede synet, og gråden lydløst bølgede gennem mig. Men en søndag til en højmesse gav jeg slip og fandt til min flove overraskelse ud af, at det var helt okay. Ingen kiggede. Ingen undrede sig. Ingen kom med forsøg på at få mig til at holde op.

Dronning Margrethes tåreslørede hårspænde har jeg siddet og stirret på, mens jeg genvandt kontrol over min vejrtrækning og snotten løb færdig. Kunne hun møde op med royal weekendfrisure, kunne jeg godt tillade mig at vise menigheden så meget tillid, at jeg ikke strittede imod det rum, som gudstjenesten gav mig, og som jeg tilsyneladende og i dén grad havde brug for.

I gudstjenesten oplever jeg et rum, hvor jeg – åbenbart – kommer så hudløst tæt på dét, jeg i mit lille liv er både sorgfuld og magtesløs overfor samtidig med, at jeg også henter al min styrke netop dér. Et rum, som på sin helt specielle måde er tredimensionelt udspændt mellem bygningens særlige typologi og arkitektur, mellem det særlige og overalt genkendeligt tilrettelagte forløb af bøn, tekstlæsning, salmesang, prædiken og nadver – og så den tredje dimension, der er noget mere flyvsk, fordi den handler om den særlige atmosfære eller stemning, der inviterer til individuel andagt eller nabo-gengældt inderlighed alene i kraft af den stille resonans, som mennesker i samme rum, uden egentligt at foretage sig noget aktivt sammen, kan skabe.

Højmessens altergang har nogle gange været et af kirkens ”rum i rummet”, jeg undgik. Simpelthen fordi min bevægelse var for voldsom. Nadverens rituelle nærhed til Guds trøst og tilgivelse var simpelthen for stærk til, at jeg troede, jeg kunne gennemføre, uden at hulke højlydt, selvoptaget og selvdestruktivt. Så kan jeg godt finde på at blive siddende. Uden at synes, jeg går glip af noget. For bare det at sidde stille og betragte de andres knælen og den stille lethed, hvormed de går tilbage til deres pladser igen, fylder mig med håb og inspiration til at rejse mig selv igen.

Nu om dage er min kirkegang blevet moden, og som at gå den velkendte rute gennem landskabet, hvor kroppen godt véd, hvad den skal gøre, mens ånden får lov til at flyve frit og strække sine vinger i kirkens rum. Her genbesøger jeg min magtesløshed, mine sår og min taknemmelighed over, at netop i kraft af dem, er der kærlighed i min lov.

Havde jeg lært det til smarte eksprestjenester, som bliver mere målt på antallet af deltagere end dén rørelse, den enkelte går videre i livet med? Gang efter gang. Det tror jeg personligt ikke på.

Lad os endelig have en uendelig samtale om folkekirkens liturgi. Den burde altid være på dagsordenen i alle Danmarks kirker og menighedsråd. Men jeg siger altså nej tak til speed-dating med Gud, Jesus og Helligånden om søndagen i kirketiden.

Pernille Weiss (K) er medlem af Europa-Parlamentet.