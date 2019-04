Nichepartier kommer og går - de gamle består

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal huske, at når vi lukker nichepartierne ind på tinge, så stopper det de gamle traditionelle partiers arbejde. Et arbejde, som de har arbejdet på mere end 100 år for at få skabt det her samfund, som vi alle elsker, skriver formanden for Konservativ Ungdom i Stor-Århus.

FREMSKRIDTSPARTIET, Centrumdemokraterne, og Venstresocialisterne. Det er bare tre af mange nichepartier, vi har haft i Danmark.

Nichepartier er partier, som bliver stiftet på baggrund af en enkelt sag eller en tendens i tiden, et vist antal mennesker finder interessant. Når den sag eller tendens så er blevet ligegyldig eller uaktuel, forsvinder partiet stille og roligt igen.

Jeg har intet imod nichepartierne, på ingen måde. Jeg synes, det er fint, at der er partier, som bygger på enkeltsager. Det er godt, man som borger kan få repræsenteret sin politik og få kæmpet for sine personlige mærkesag.

Problemet opstår oftest, når partiet kommer i Folketinget. Vi ser nichepartier, som spærrer for det lovgivende arbejde, de øvrige partier prøver at foretage. Partier, som råber op om deres mærkesager værende så vigtige, og at de på ingen måder vil gå på kompromis med de andre anstændige partier.

RADIKALE VENSTRE, Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti er de partier, man kender som de fire gamle partier. Det er partier, som kommer ud af det gamle Danmark. Det er partier, som har en historie, og som kommer fra det tidlige demokrati i Danmark.

De fire partier har overlevet et århundrede med mange forskellige nichepartier, som på daværende tidspunkt troede, de kunne komme ind med en enkeltsag og ændre Danmark.

Jeg vil ikke nævne alle partierne ved navn, men de grønne, glade hippier, de partier, der vil smide udlændinge ud, og partiet, der ønsker skattelettelse, anser jeg som nutidens nichepartier.

Det er partier, som på lovlig vis er kommet ind i Folketinget eller stiller med en dagsorden, som hedder, at de vil skabe politik på en ny måde. Den tanke er ikke nødvendigvis forfærdelig, men når vi ser partier, som puster sig op og tror, de er hele verdens centrum, så får de den danske politik til at ligne et cirkus, og den normale lov og orden forsvinder.

HVIS VI SKAL SKABE et demokrati, hvor ansvarlige partier arbejder sammen og ikke skal tage stilling til partier som ”skattelettelsepartiet”, som med vilje vil sætte tingene over styr og udløse valg i utide, fordi man lige skal vise, at man tør godt, så skal vi være bedre til at være kritiske over for nichepartierne og ikke bare stemme dem ind på tinge, fordi det umiddelbart lyder som noget godt. Det medfører en svækkelse af vores folkestyre, da man ikke kan komme til at få politikken igennem, når man skal tage hensyn til et nicheparti, som kun lever og ånder for en enkelt sag og dermed ikke har et helhedsbillede af samfundet.

Vi skal huske, at når vi lukker nichepartierne ind på tinge, så stopper det de gamle traditionelle partiers arbejde. Et arbejde, som de har arbejdet på mere end 100 år for at få skabt det her samfund, som vi alle elsker. Stabilitet og traditioner er bedre end nutidige tendenser, som alligevel forsvinder med tiden, da folk vender tilbage til det, som folk kender og finder trygt.

Sebastian Joubert S. Kaimson er formand for Konservativ Ungdom i Stor-Århus.