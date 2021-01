Nikolaj Bøgh: Byggeri på Nyborg Slot ødelægger historien, det skulle formidle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er mildt sagt ikke demokratisk betryggende, at den ansvarlige minister på området har så lidt respekt for nævnsbehandlingen og den klageadgang, som er engagerede borgeres demokratiske garanti i så væsentlige spørgsmål, skriver Nikolaj Bøgh (K), rådmand i Frederiksberg Kommune

I Kristeligt Dagblad den 19. januar anbefaler tidligere direktør for Sønderborg Slot Peter Dragsbo alligevel at gennemføre det voldsomme byggeprojekt på Nyborg Slot, som er blevet forkastet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Jeg er helt uenig med ham.

Dragsbo mener, at projektet ”ikke ødelægger noget af det eksisterende, og at det forstår at bygge på stedets ånd og historie frem for tidens modeluner”.

Men Nyborg Slot-projektet overtræder præcis de kriterier, han selv stiller op. I modsætning til genopbygningen af Koldinghus, som han og parterne bag Nyborg-projektet fremhæver som et forbillede, så står det planlagte byggeri i Nyborg ikke til at ændre igen.

Man bygger således massivt oven på de eksisterende ruiner og fredede bygninger og fjerner sågar dele af ruinerne for at kunne få plads til de 120 betonpiller, der skal bære den nye formidlingsfløj.

Det eksisterende tårn skal forhøjes med en ni meter høj nybygning i stål med ydermure af tegl, men der er til dato ikke fremlagt beregninger af de gamle mures bæreevne.

Hertil kommer, at projektet allerede nu har ødelagt væsentlige dele af Nyborg Slots bevarede historie, nemlig de to smukke gulkalkede længer fra 1800-tallet på slotsbanken, som var væsentlige minder om Nyborgs lange historie som fæstningsby fra 1660 til 1913.

Bygningerne blev revet ned i henholdsvis 2017 og 2018, også selvom kun den ene i virkeligheden lå i vejen for det planlagte nybyggeri.

Det nye projekts formål er således alene at formidle en del af historien om Nyborg Slot, nemlig middelalderborgens historie. Den senere historie, som er nok så relevant for slottet og ikke mindst for byen Nyborg, er nu altså ikke blot udeladt, men helt bevidst ødelagt på borgbanken. Og det vel at mærke inden det projekt, som de to gamle bygninger angiveligt stod i vejen for, var endeligt godkendt.

Om byggeriet evner at løsrive sig fra tidens modeluner er selvfølgelig en smagssag, men der er tale om et byggeri i et helt moderne formsprog, som ikke adskiller sig væsentligt fra tidens offentlige byggeri af skoler, plejehjem eller andre velfærdsfunktioner. Og det vil visuelt fuldkommen dominere den eksisterende kongefløj, som set nede fra byen vil blive fuldkommen pakket ind i nybyggeri.

Helt barok bliver sagen, når John Vilhelmsen og Ivar Hviid fra Østfyns Museer her i avisen den 9. januar besværer sig over, at publikum nu ikke vil kunne komme ind i slottet, fordi den igangværende restaurering af den bevarede fløj af slottet bliver udført med den forudsætning, at den nye formidlingsfløj skulle rumme adgangsforhold (herunder til handicappede), toiletter med videre.

Det vidner om et ekstremt overmod, grænsende til arrogance, at man blot har kørt på med projektet, uden at tage hensyn til, om det vil kunne gennemføres, sådan som man havde planlagt.

Ansvaret for det ligger ene og alene hos parterne bag projektet, herunder Østfyns Museer, som ikke har haft respekt for den sagsbehandling og demokratiske involvering, som et så væsentligt projekt naturligvis fordrer.

Den respekt er desværre også fraværende hos kulturminister Joy Mogensen (S), der ligesom Peter Dragsbo og de to museumsfolk er ærgerlige over, at projektet er faldet, og ønsker det gennemført alligevel. Hun truer sågar med at udarbejde en særlov for slotsbyggeriet, som vil kunne kortslutte hele den grundige sagsbehandling og den klageproces, der har ført frem til miljø- og fødevareklagenævnets endelige afgørelse.

Nævnet bygger på en næsten 100-årig tradition på bevaringsområdet i Danmark, som netop har til formål at sikre, at hver en sten bliver vendt, og der bliver taget langsigtede hensyn, når det gælder særligt betydningsfulde kultur- og naturværdier.

Det er mildt sagt ikke demokratisk betryggende, at den ansvarlige minister på området har så lidt respekt for nævnsbehandlingen og den klageadgang, som er engagerede borgeres demokratiske garanti i så væsentlige spørgsmål.

I stedet burde hun og de øvrige parter bag projektet benytte det pusterum de nu har fået til at gentænke projektet og formidlingen af Nyborg Slot.

Der er mange andre måder, det kan gøres på, det er blot ikke blevet diskuteret ordentligt, fordi man har forelsket sig i et megalomant byggeri, der bryder afgørende med de bevaringsprincipper, vi ellers har holdt i hævd i dette land i mange år.

Nikolaj Bøgh (K) er rådmand i Frederiksberg Kommune.