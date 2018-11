”Nu må I rejse jer”: Den type regibemærkninger fjerner magien fra gudstjenesten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

MED GLÆDE læste jeg biskop emeritus Kresten Drejergaards debatartikel i avisen mandag den 5. november med overskriften ”Man gør gudstjenesten grimmere. Det gøres af angst for at skubbe det moderne menneske fra sig”.

Vi kan ikke i den folkekirkelige gudstjeneste hamle op med skønheden i den ortodokse gudstjeneste og skal heller ikke forsøge på det. Vi har andre folkelige og teologiske traditioner, som har meget at give. Der er meget, som er værd at værne om i forbindelse med den danske højmesse.

Selv har jeg det sådan, at jeg finder stor hvile og glæde ved højmessen. Vi underkender ofte betydningen af det genkendelige, som også giver tryghed til de kirkegængere, som måske ikke kommer så tit.

I stedet bilder vi hinanden ind, at der er meget, som kirkegængerne ikke forstår. Måske underkender og nedvurderer vi gudstjenestedeltagerne. Der bør stadig være plads til det lidt mystiske og uforståelige. Det er vel det, der gør, at det er anderledes at gå til gudstjeneste end til så mange andre arrangementer.

Det betyder ikke, at man så ikke skal arbejde med gudstjenestefornyelse. Det skal enhver generation i virkeligheden gøre. Men det betyder, at man skal vare sig for at gøre gudstjenesten grimmere og mere overfladisk. Og det er, hvad der sker med de regibemærkninger, som mange præster i dag ynder at bruge. ”Nu må I rejse jer” og ”nu må I sætte jer” og så videre.

Det er bemærkninger, som ikke bare ødelægger gudstjenestens flow, men bestemt også dens skønhed. Med for mange af den slags bemærkninger bemægtiger præsten sig gudstjenesten i stedet for blot at være dens tjener. Det kræver megen elegance at bruge den slags regibemærkninger.

Jeg ved godt, at man ikke altid helt kan undvære regibemærkninger, for eksempel til begravelser, hvor også jeg undertiden har sagt ”skal vi rejse os og høre fra Johannesevangeliet”, eller hvilken tekst der nu måtte være tale om. Men det må begrænses til det absolut minimale og i så fald kun i særlige tilfælde, hvor der er mange i kirken, som kan have brug for en lille servicemeddelelse – for eksempel ved en konfirmationsgudstjeneste. Mange gange vil det kunne klares med en stilfærdig håndbevægelse, som ikke tager magien ud af gudstjenesten. Gudstjenesten eller den kirkelige handling er jo ikke præstens, men Guds og ordets tjeneste for os.

Jeg håber, som Drejergaard, at hele den igangsatte diskussion om gudstjenesten må ende i en ”lødig samtale om, hvad gudstjenesten er, og hvordan den kan være så smuk som overhovedet muligt”.

Kai Bohsen er pastor emeritus, Ikast.