Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Lars Sandbeck er ikke så bekymret for at vidne falsk imod sin næste, mener journalist og formand for Ateistisk Selskab. Sandbeck er aktuel med bogen "Den gudløs verden", der undersøger og bringer påstande om den moderne ateisme