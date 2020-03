Ny kampagne om digitale vaner: Skal man kunne swipe, før man kan gå?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis ikke vi kigger op fra skærmene, ender vi et samfund, hvor vi lever sammen, men hver for sig, skriver borgmester Sisse Marie Welling (SF) og speciallæge Imran Rashid

Ser mit barn for meget fjernsyn? Skal vi indføre regler for brugen af iPads i weekenden? Hvordan kan vi blive bedre rollemodeller for vores børn, samtidig med at vi kæmper med vores egne digitale vaner?

De fleste forældre kender nok til tvivlen om, hvad der er rigtig og forkert adfærd, og hvordan man sætter tydelige grænser for sine børn. Det gælder ikke mindst, når det kommer til brug af skærme.

Skærmene har på kort tid stjålet vores opmærksomhed i en så voldsom grad, at man godt kan blive lidt skræmt. Kig en gang op fra din egen skærm, næste gang du står ved et stoppested, sidder i toget eller venter på grønt. Du vil ikke møde nogens øjne, men alene foroverbøjede ansigter badet i blåligt lys fra smartphones. Vi er vokset sammen med de små maskiner. Og det er vores børn også, for de fleste af os har ladet dem blive ”iPasset” og derved lært dem at swipe på en touchscreen, nærmest før de tager deres første skridt.

MEN HVAD VED VI SÅ om den påvirkning, skærmene har på vores børns hjerner? På vores familiers sammenhængskraft og de relationer, vi har til hinanden? Vi ved slet ikke nok, for teknologien er endnu så ung, at de langsigtede konsekvenser stadig er usynlige. Mange af os, der prøver at kloge os på området, er også typisk så gamle, at vi ikke selv har oplevet, hvordan det er at vokse op med den lille skærm i lommen der. Alligevel er det efter vores mening tid til at bremse op. For selvom vi ikke kender alle konsekvenserne af et stort forbrug af skærme, så ved vi dog, at den tid, det fokus og den opmærksomhed, som vi bruger på den digitale verden, ikke kan bruges to gange. Derfor bør vi passe på med at lade skærmene stjæle for meget af vores egen og særligt vores børns tid.

I Danmark har vi endnu ingen officielle anbefalinger fra myndighederne, der handler om børns forbrug af skærme. Men ifølge sundhedsministeren er de lige på trapperne – han har nemlig bedt Sundhedsstyrelsen om at samle den viden, der ligger på området og derfra udarbejde nogle generelle råd. Samlet set mangler der i dag evidens på området, men der er dog meget, som tyder på, at der er en klar sammenhæng mellem børns fysiske aktivitet, motoriske udvikling og omfanget af deres brug af skærme. Noget, som uden tvivl har betydning for børnenes sundhed og trivsel.

Derfor har Københavns Kommune lanceret en oplysningskampagne om sunde digitale vaner hos børn. Kampagnen har fået plads på plakatsøjlerne i byen, på nettet – og endelig i god gammeldags pjeceform på biblioteker, borgerservice og i sundhedsplejen.

Kampagnen skal minde borgerne om at være bevidste om deres digitale vaner og særligt have blik for, hvad de betyder for familier og for de alleryngste blandt os.

Det handler blandt andet om at aftale skærmfri tid for hele familien og huske at prioritere fokuseret nærvær gennem leg og bevægelse med børnene.

Men lad os endelig slå helt fast: Ingen af os gør alting perfekt. Vi bliver alle i tvivl og går indimellem i fælderne. Skærme, spil og film er dragende – for voksne lige så vel som for børn.

Vi håber, at de mange forældre både i og uden for København, der savner viden om børns digitale vaner, vil kunne finde inspiration og måske se en fornuft i at bruge vores råd.

Endelig håber vi, at kampagnen kan inspirere os alle til at kigge mere op og snakke mere sammen ansigt til ansigt, så vi for alvor kan mærke hinandens nærvær. Ellers ender vi i et samfund, hvor vi lever sammen, men hver for sig, med ansigtet rettet ned mod hver vores skærm.

Sisse Marie Welling (SF) er sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune. Imran Rashid er forfatter, speciallæge og ekspert i digital sundhed.