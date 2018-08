Kvinde, du skal (også) være en klippe

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

KÆRE JACOB MUNK.

Din kronik forleden med titlen ”Mand, du skal være en klippe” var et smukt og klart formuleret indlæg i den offentlige samtale om køn, familie og samfund. Du argumenterer for dit standpunkt uden akademisk fagsprog og citerer frejdigt fra Bibelen og Shakespeare.

Jeg gamle kone af rødstrømpegenerationen (født 1947) blev ganske rørt over den friske uskyld, du går til disse betændte emner med.

Jeg er enig med dig i, at queer-tænkningen kan være en interessant intellektuel øvelse, men at den intet svar giver på de moralske spørgsmål i forhold til sex, forplantning og familie, der uundgåeligt melder sig i ethvert menneskes liv, også selvom vi – teoretisk i hvert fald – er ved at befri os fra fortidens normer og kroppens biologiske begrænsninger.

Men hvordan kan du for alvor mene, at manden skulle være ene om at påtage sig den forpligtende opgave som ”klippe”, som ”den, der står, når alting ramler”?

Mod, integritet og handlekraft er dit kompas, skriver du, men gælder det ikke også for kvinden? Og er ikke også kvinden forpligtet til at bekæmpe ”dovenskab, konfliktskyhed og magelighed”?

I ET GODT ÆGTESKAB bærer man efter evne hinandens byrder. Sommetider er den ene doven og konfliktsky, og da må den anden vise handlekraft. I andre situationer er det omvendt. Er det virkelig kun den ene part, der skal bevare overblikket og ”sætte retning, når det føles, som om der ingen vej frem er”?

Måske er du så ung, at du aldrig selv har oplevet en af disse patriarker, der sad bag avisen efter aftensmaden og gik alene med sine bekymringer mod til gengæld at blive betjent og adlydt af kone og børn? Jeg får det indtryk, at du ikke påskønner de fremskridt, det 20. århundredes ligestillingskamp har bragt – også for manden.

Nu er han er ikke længere som en selvfølge forsørgeren, men kan eventuelt sammen med kvinden vælge en familieøkonomi, hvor den ene bidrager mere end den anden til bankkontoen. De få mænd, der påtager sig hovedansvaret for hjem og børn, er stadig udsat for en vis social skepsis og må derfor have en stærk personlig integritet. Men fordi en mand har ansvar for indkøb og tøjvask, kan han jo godt være en myndig far, der yder et passende modspil til blød moderlighed. En kvinde, der viser sin mand den tillid at lade sig forsørge af ham, har i dag et alternativ: Hun er uddannet og kan tjene sine egne penge.

JEG FORSTÅR SELVFØLGELIG, hvorfor du er optaget af begrebet maskulinitet. Du tilhører en generation, der er vant til, at kvinder fylder, nogle ville sige dominerer, i uddannelser og andre offentlige institutioner. Samfundets tabertype er en mand. Men jeg kan godt blive bekymret for, om du i din idealisme på det mandlige køns vegne er ved at genoplive ”klippe-far” som mytologisk maskulin idealskikkelse – som et modstykke til ham med kasketskyggen i nakken, der kun er på banen, når der skal spilles på computer, ses sjove film og spises slik i sofaen. Problemet for ”kammerat-far” er især, at han aldrig er blevet voksen.

Kære Jacob Munk: Fat mod! Prøv at se på danske fædre med et fremmed blik. Overalt har landets turister i sommer bemærket, hvordan danske mænd går rundt med babyer på maven i Brugsen og befolker byernes legepladser på sommereftermiddage. En veninde på besøg fra Australien udbrød ved synet af endnu en far på Christianiacykel med børn: ”Jeg har aldrig i Australien set en far, som tog ansvar for et lille barn i mere end få minutter ad gangen.”

Jeg ønsker dig og din kæreste alt godt i jeres fælles fremtid.

Dorte Heurlin er pensioneret gymnasielærer.