Piphat og Diddedarling: Nye navne afspejler en selvoptaget tid

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er ofte børnene, der betaler prisen for forældrenes trang til at skille sig ud fra mængden

Forleden offentliggjorde Familieretshuset listen over de seneste godt 3000 nye godkendte danske fornavne. Dermed er vi oppe på mere end 44.000 godkendte navne, og listen rummer rigtig mange eksempler på, at vi efterhånden er kommet meget langt væk fra den traditionelle danske navnetradition. Men den vidner også om et samfund, som bliver stadigt mere individualiseret, og hvor det ofte er børnene, der betaler prisen for forældrenes trang til at skille sig ud fra mængden.

Tidligere var det et grundlæggende princip i dansk navnelovgivning, at et navn ikke måtte være til gene for barnet, og der var en forholdsvis overskuelig liste med godkendte navne. I dag er navneloven liberaliseret, og myndighederne godkender næsten hvad som helst. Piphat, Zozo og Diddedarling er nogle af de spændende helt nye muligheder, som lige er kommet på listen, og det er forlængst blevet tilladt at kalde sit barn for Anuson, Heile, Ko, Offer, Kristus, Sørgen, Kaktus, Rasmusbailey, Villads-luke eller Ziggimagnus – og mange tusind andre ting. Man kan også twiste mere traditionelle navne med en fiks ny stavemåde som for eksempel Kirssten, Sophhus, Jyytthe, Cassper, Pernnille eller Julliee.

Hvem er det egentlig til glæde for? Næppe barnet, som givetvis skal trækkes med mange gange grin og muntre kommentarer gennem hele sin opvækst. Heller ikke dansk kultur, hvor det blot medvirker til den almindelige forvirring om, hvad vi egentlig har tilfælles.

Men det er givetvis til glæde for forældrene, som derigennem – på barnets bekostning – kan realisere deres åbenbart meget store ønske om at være helt unikke og virkelig kunne overraske omverdenen med, hvor ukonventionelle og meget fremme i skoene de er. Dermed afspejler de mange nye godkendte navne en selvoptaget tid, hvor hensynet til børnene kommer i anden række, og det bør dansk lovgivning ikke understøtte.

Liberaliseringen er gået for langt. Og så har vi slet ikke talt om forvirringen på efternavnsområdet, hvor liberaliseringen af navneloven i 2006 har ødelagt væsentlige dele af dansk navnetradition og gjort slægt og afstamning til diffuse begreber, som den enkelte stort set frit vælger at definere, som man nu lyster.

Nikolaj Bøgh (K) er rådmand på Frederiksberg.