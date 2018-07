Nyt filosofikum: Højskolen skal på banen i debatten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det helt særlige i dansk uddannelse og dannelse er indeholdt i højskoleidéen. Når så stor en del af unge går universitetsvejen, er den almene dannelse afgørende. Ikke mindst i et demokratisk perspektiv, skriver Asger Baunsbak-Jensen

FORSKNINGSMINISTER Tommy Ahlers (V) vil skabe et nyt filosofikum. Det kan ikke roses nok. Hans forgænger Søren Pind (V) startede processen med nedsættelse af en inspirationsgruppe, der skulle komme med forslag til et nyt filosofikum.

Søren Pind tænkte sig, at studerende på de videregående uddannelser skulle have et fundament af dannelse, der kan ruste dem til fremtidens udfordringer.

Det skulle bygge videre på klassiske elementer inden for filosofi, historie og etik og endvidere på naturvidenskab og teknologi. Nu har gruppen præsenteret et forslag.

Indtil 1971 skulle alle tage filosofikum, før de kunne gå videre til egentlige studier. I det nye forslag gives stærke argumenter for at fastholde universitetets dannelsesidé.

FØR MAN GÅR VIDERE, vil jeg bringe højskolen på banen. Hvor var den henne i inspirationsgruppen?

Det helt særlige i dansk uddannelse og dannelse er indeholdt i højskoleidéen. Når så stor en del af unge går universitetsvejen, er den almene dannelse afgørende. Ikke mindst i et demokratisk perspektiv.

I bondesamfundet var højskolen dannelsessted for de mange i landbruget, som senere kom i sogneråd, byråd, amtsråd, Folketing, Landsting og regering. Det var landbrugernes universitet, og de formede andelsbevægelsen med en demokratisk model.

Senere fik vi arbejderhøjskoler i Esbjerg, Roskilde, Helsingør med forstandere som Julius Bomholt, Knud Heinesen og Erling Jensen.

Det var industritiden, der udvikledes med højskolen og støttede folkeuniversitetet med dets formidling af videnskab ud til den store befolkning.

NU ER VI I EN NY TIDSALDER med specialisering og teknologi. Her skal højskolerne også spille en hovedrolle.

Når jeg ser på, hvad der tilbydes fra de gamle højskoler Rødding og Askov, Grundtvigs Højskole i Hillerød, Vallekilde, Rønshoved, Krogerup og andre, vil de være i stand til at løfte opgaven med et moderne filosofikum. Men de skal inddrages nu. Forskningsminister Tommy Ahlers skal sætte sig sammen med kulturminister Mette Bock (LA), som højskolerne hører under.

Endvidere skal Folkehøjskolernes Forening med om bord. Den må selv tage initiativ her. Højskolen skal være medspiller i en ny tidsalder.

Nu skal ministeren i gang med at udforme en lov, der kan få bred tilslutning i Folketinget.

Hvem i Forskningsministeriet kender højskolen? Undervisningsministeriet og Kulturministeriet er næsten tømt for folk, der kender højskolerne indefra. Og hvad med Folketinget? Højskolens folk må træde i karakter.

Asger Baunsbak-Jensen, præst og forfatter, tidligere undervisningsdirektør.