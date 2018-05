Sognepræst: I dag handler ønsket om dåb mere om identitet end frelse

Ved barnedåb får børnene et hjertesprog og et åndeligt hjem, inden de kommer rigtigt i gang med livet og de synder, der følger med. Men identitet er også en bekendelse til det liv, der nu engang blev mig, og kan give sig stilfærdigt til kende i et ønske om dåb, skriver Carsten Mulnæs, der er sognepræst i Lillerød

DER TALES MEGET OM alarmerende barnedåbstal i folkekirken. Jeg er ikke altid klar over, om bekymringen skyldes organisationens økonomi eller menneskers frelse. Kirkens fodfæste skyldtes i begyndelsen ikke barnedåben, men at evangeliet blev modtaget af voksne, der dog hurtigt har ønsket også at få deres børn døbt.

Kristendommens udbredelse som kristenhed – unum corpus christianum – fik et boost, da kristendommen blev rigsreligion, anden tro forbudt i Romerriget og barnedåb også i Danmark påbudt.

Folkekirken har på den baggrund en verdenshistorisk opbakning, så det stadig er sandt, som Kierkegaard spidst udtrykte det, ”at alle sådan ere Christne”. Det er dog hverken teologisk eller sociologisk en selvfølge.

Men den anseelse, folkekirken nyder, burde give grund til ydmyg stolthed over en privilegeret tillid frem for den skingre krisestemning, som undertiden udfolder sig, som om sekularisering var en unaturlig udvikling i et pluralistisk samfund.

Verden ændrer sig imidlertid med naturlighed. Kræfter er derfor brugt bedre ved at glæde sig over sit tag i befolkningen i stedet for trist at kigge langt efter dem, der vælger at gå andre veje af religiøse eller areligiøse grunde.

Tiden er til at være sorgløs og generøs frem for krampagtig og rethaverisk. Drop ind-dåb er et eksempel på det.

De voksendåb, jeg har haft det seneste år, tæller i et regneark slet ikke til at opveje de barnedåb, der er udeblevet. Men denne slags kvalitative historier bør fortælles for at balancere det evindelige fokus på procenter og tal.

Det er forældre, der bliver døbt med deres børn, og mennesker midt i livet, der kommer for at kende sig selv som kristne, fordi det nu engang var kirken, der var til stede med tid, æstetik og kærlige visdomsord, da det gjaldt.

ØNSKET OM DÅB i 2018 handler mere om identitet end om frelse. Ved barnedåb får børnene et hjertesprog og et åndeligt hjem, inden de kommer rigtigt i gang med livet og de synder, der følger med. Men identitet er også en bekendelse til det liv, der nu engang blev mig, og kan give sig stilfærdigt til kende i et ønske om dåb.

Jeg har flere gange udleveret bogen ”Samtaler i den blå sofa” (Forlaget Eksistensen, 2016) som forberedelse til det. Det er ikke en katekismus, der fortæller om den lærebygning, som er dåbens smukke teologi, men en skildring af et menneske, der blev fulgt af en præst i eksistentielle samtaler.

Identitet som biografi mere end teologi gav det modnede menneske ønske om dåb. For at kunne være sig selv som den, hovedpersonen gennem samtaler om tro blev til. Ikke alle, der ikke bliver barnedøbt, kommer tilbage som voksne. Men med forundring ser jeg, hvor mange der ønsker sig dåben – ikke som frelsesmiddel eller bekendelse af tro – men ud af et meningsfuldt narrativ, der vokser frem som identiteten: kristen.

Carsten Mulnæs er sognepræst i Lillerød