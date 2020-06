Opfordring til mænd: Slå en streg – over inkontinens

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er så mange sygdomsområder, hvor man enten ikke kan få hjælp, eller hjælpen er sporadisk. Men det gælder ikke for ufrivillig vandladning, skriver tre læger i fælles debatindlæg

Inkontinens er stadig noget, vi danskere har svært ved at tale om. Især mændene holder nattetisseriet og det stigende behov for toiletbesøg for sig selv. For det er jo bare en naturlig del af at blive ældre. Det må man tage med. Men nej, det må man ikke. For urin hører kun til i blæren eller toilettet – ikke i sofaen, sengen eller bleen! Desuden kan vandladningsproblemerne blive værre, hvis ikke man gør noget ved det. Og hvorfor ikke gøre noget, når det faktisk er muligt at undgå sjat-tisseri, evigt toiletrenderi og tis i bukserne.

Der er så mange sygdomsområder, hvor man enten ikke kan få hjælp, eller hjælpen er sporadisk. Men det gælder ikke for inkontinens. Her har vi en hel palet af løsninger, der kan føre dig tilbage til livet, før vandladningen begyndte at drille. For du, mand, skal stadig kunne mødes med vennerne uden at bekymre dig om, at bukserne kan skjule et uheld. Du skal stadig kunne danse med fruen, nyde havearbejdet og dyrke den sport, du elsker. Inkontinens skal ikke begrænse din hverdag og din livskvalitet.

Så i denne uge, hvor det både er mændenes sundhedsuge og international kontinensuge, har vi en opfordring til dig, mand: Slå en streg – over inkontinens.

Den streg slår du, når du går til lægen for at tale om din vandladning. Lægen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvorfor vandladningen driller – og hvilken af de mange løsninger der er den rette for dig. Måske knibeøvelser, medicin eller operation er løsningen. Eller måske kan du opleve en forskel bare ved at justere på dine drikke- og vandladningsvaner. Hvilken løsning, der kan give dig et bedre liv, finder du først ud af, når du taler med din læge.

Og vi ved godt, at det der med at gå til lægen måske ikke lige er din spidskompetence. Men faktisk viser en undersøgelse, Kontinensforeningen har foretaget, at hver anden mand med vandladningsproblemer allerede har taget sig sammen og har talt med lægen om det. Kan de, så kan du vel også?

For vil du ikke undgå at rende på toilettet seks gange om natten? Vil du ikke undgå at bekymre dig om uheld? Og vil du ikke undgå at gå glip af samvær med fruen eller vennerne? Du kan undgå det. Du skal bare fatte mobilen og bestille en tid til lægen. Gør det. Nu. Tast nummeret, ring til lægen og slå en streg – over inkontinens.

Hans Jørgen Kirkeby er speciallæge i urinvejskirurgi ved urologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Susanne Axelsen er formand for Kontinensforeningen og overlæge ved afdeling for kvindesygdomme og fødsler ved Aarhus Universitetshospital. Svend Aage Madsen er formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder ved Rigshospitalet.