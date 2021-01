Oppe og nede

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt.”

Peters Andet Brev 1, 16

Dette bevidner evangelisten Johannes på julens første dag: Vi så hans herlighed! Og nu ved afslutningen på julens eftertid bevidner apostlen Peter så det samme. Begge bevidner den jordiske Jesu himmelske identitet. Vi møder et glimt af den himmelske verden, som overgår vores forstand, men som dog omslutter den verden, vi kender.

Peter glemte aldrig, hvad han oplevede på forklarelsens bjerg. Mange år senere skrev han i sit brev om, hvordan han og hans fæller med egne øjne så Jesu majestæt. Og hvordan de hørte Guds røst lyde: Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag!

De oplever både glæde og frygt ved dette himmelske syn. Glæden ved at komme så tæt på himlen; men også en frygt, som kaster dem til jorden. For Guds lysglans er igennem hele Bibelen så stærk, at mennesker ikke kan tåle at se ind i den. Ligesom vi heller ikke tåler at se ind i solen uden at blive blinde. Men altså: Det himmelske er en virkelighed. Jesus er Guds søn! Dét skal disciplene få lov at opleve, før de nu skal begynde den strenge vej med lidelse og død sammen med Jesus! Korsets vej, som kan ende i det tungeste og dybeste mørke for os. Hvis altså ikke vi også kender til himlens virkelighed lige ved siden af os.

Jesus vil os det godt, både på livets bjergtoppe og de dage, vi færdes i livets mange dale. Det er dejligt med gode oplevelser. Også af noget stort med Gud. Men særlig godt er det, at han er lige så stærk tilstede i vores almindelige hverdage. Ja, at han har himlens godhed og sandhed med til os, når vi synes, vore dale bliver alt for dybe og uden ende.

Synet sluttede med, at alene Jesus var tilbage. Men det var også det vigtigste. Vi hører mange gange, at Jesus går ned fra et bjergs ophøjede stilhed. Nedad, ned, hvor mennesker af alle slags er. Derfor må vi tro på, at han også kommer til os i dag, og hver dag! Det betyder, at vi må bede ham ind, hvor vi er nu. Og så høre hans frelsende tilsagn.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.