Optur og nedtur

”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?”.

Matthæusevangeliet 11, 3

Det er ikke i surhed, Johannes Døber sender bud. Men han må have rede på sin tvivl og mismod omkring det, han har brugt sit liv på. Og som har gjort ham så upopulær, at han nu sidder i fængsel.

Johannes har haft profetens hårde tjans med at tale ligefremt om folkets synder og behov for omvendelse. Jesus opfylder ikke helt Johannes’ forventninger til den kommende Messias. Jesus samler mere på syndere, end han slår ned på synden. Så lige nu er Johannes meget i tvivl, både om sig selv og om Jesus.

Hvad gør du egentlig, Jesus? spørger vi også somme tider, når vi føler os spærret inde i ”et fængsel” af utilstrækkelighed, angst, skam, skyld, modstand og andet af samme skuffe. Så kan tvivlen komme til os, selvom vi bekender os som døbte og troende. Jesus, hvad bliver det hele til? Gør det nogen forskel at tro på dig eller på ingenting? Som for Johannes kan forargelsens fristelse også tage os! Sådan at fortvivlelse blive til vantro og frafald.

Johannes Døber minder os om ikke blot at synke ned i os selv og vores egne frustrationer, når livet gør ondt. I stedet skal vi kalde på Jesus, både i enrum og i menighedens fællesskab.

Kristendommen er rig nok til at rumme både vore opture og nedture. Johannes gør det rigtige i sin tvivl og nød: Han lader ikke blot stå til! Han søger Jesus. For den ægte tvivl vil kende det rette svar. Vantroen derimod ønsker ikke at kende det sande svar. For så skal den vantro jo til at flytte sig og tro. Vi skal altså lære af Johannes, ikke bare når han træder frem som den tydelige vejbereder for Jesus, men også af, hvad han gør i fængslet i sin dybe fortvivlelse!

Johannes rager op i frelseshistorien som mere end en profet, både når han træder frem med styrke, og når han er åben omkring mismod og tvivl. I begge situationer peger han på Jesus og søger Jesus.

Som kirke er vi nu en slags Johannes Døber-skikkelse, både over for os selv og over for andre. Vi har nemlig i adventstiden den vigtige og rige opgave: på ny at minde os selv og vores samtid om, at Jesus er den, som kommer. En dag som verdens dommer, men nu først og fremmest som vi synderes frelser!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.