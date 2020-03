Oversætter af Bibelen 202”: Coronakrisen er god anledning til at tænke over taknemmelighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Man er heldig, hvis man vinder i Lotto. Men man er også heldig, når man er sund og rask og omgivet af dem, man elsker. Især i en coronatid, skriver redaktør Malene Bjerre

Coronakrisen har ramt verden som et granatchok, men jeg er så heldig. Min mand og jeg har et sommerhus, hvor vi opholder os sammen med børn og børnebørn, og vi er alle sammen raske.

Vores gamle i familien er både ved godt helbred og godt mod. Vi er alle sammen offentligt ansatte eller det, der ligner, og ikke i umiddelbar fare for at miste vores job.

Vi kan arbejde hjemmefra og hjælpe hinanden med at hoppe i trampolin med ungerne i solen. Og midt i al bekymring og uro er det en gave at få lov at være sammen med hinanden og ikke mindst med fem måneder gamle Molly, som vi får alvor får lært at kende.

Vi er simpelthen heldige. Det er et godt ord, fyldt med taknemmelighed. Jeg har ikke gjort mig fortjent til det. Jeg har ikke været klogere eller mere forudseende end andre. Det er en gave, jeg har fået, og jeg er lykkelig for det. Og skulle jeg blive i tvivl, om det kun er mig, der kobler ”heldig” med ”taknemmelig”, kan Google fortælle mig, at der er 47.000 sider, hvor de to ord optræder sammen.

I ”Bibelen 2020” er ”heldig” også det ord, vi har valgt til at oversætte det græske ord makarios, som tidligere bibeludgaver har oversat med ”salig”:

I virkeligheden er I heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden,

for I hører til hos Gud.

I er heldige, hvis I sørger,

for I vil blive trøstet.

I er heldige, hvis I er små og ubetydelige,

for I vil overtage jorden (…)

I er heldige, hvis I bliver forfulgt, fordi I gør det, Gud vil have,

for I hører til hos Gud.

Her er det også et godt ord. Det viser, hvor vildt det, som Jesus siger, egentlig er. De kristne, der er blevet undertrykt og forfulgt for deres tro, som sørger og føler sig magtesløse – ja, de er i virkeligheden heldige. Også selvom de måske føler sig som alt andet end det. For i Guds virkelighed er alting omvendt – de sidste skal som bekendt blive de første.

Men netop Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 1-10 er et af de steder, der får mest kritik i anmeldelserne af ”Bibelen 2020” lørdag den 21. marts. ”Kan man nedskrive saligheden til et spørgsmål om held?” spørger en, og en anden fastslår: ”Heldig er man, når man vinder i lotto.”

Det er rigtigt. Men heldig er man også, når man er sund og rask og omgivet af dem, man elsker. Det kan man godt være lidt taknemmelig over i en coronatid.

Malene Bjerre er redaktør og journalist i Helsingør Stift og en af oversætterne bag ”Bibelen 2020”.