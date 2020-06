Familieretsadvokat: Advokater skal altid bidrage til samarbejde i børnesager. Ikke presse på for at få sager i retten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I Kristeligt Dagblads kronik den 27. maj skriver tidligere chef i Ankestyrelsen Hannah Brandt, at børnesager er en pengemaskine for advokater.

I Kristeligt Dagblads kronik den 27. maj skriver tidligere chef i Ankestyrelsen Hannah Brandt, at børnesager er en pengemaskine for advokater. Hun mener, at advokater spekulerer i at trække de alvorlige sager om anbringelser uden for hjemmet i langdrag og presser forældre til at gå i retten, efter at der er truffet afgørelse, først i kommunens børne- og ungeudvalg og dernæst i Ankestyrelsen om, at et barn skal fjernes fra hjemmet.

Den primære motivation for advokaten, ud fra hvad Hannah Brandt har erfaret og hørt off the record, skulle være advokatens interesse i at sikre sig egen indtægt ved at føre sagen videre til retten frem for at kere sig om, hvad der er bedst for barnet.

I Advokatsamfundet kan vi ikke afvise, at der skulle være enkelte advokater, der trækker sagerne unødigt ud for at opretholde en indkomst. Men vi har endnu til gode at høre om konkrete tilfælde, eller at kommunerne klager, og det er ikke vores opfattelse, at det er et generelt problem.

Hvert år modtager advokatnævnet 1200 klager over advokater, men der er hidtil ikke set eksempler på klager over dette aspekt af advokaters arbejde i disse meget ulykkelige sager.

Hvis man som myndighed eller klient har mistanke om, at en advokat presser en klient til at føre en sag, vedkommende ikke selv er interesseret i at gå videre med, så hører vi meget gerne om det.

Det er vigtigt for os at pointere, at når forældre har fået tvangsfjernet deres barn eller er gået med til en frivillig anbringelse – uanset omstændighederne, og de selv ønsker at bringe sagen videre for retten, så er det advokatens pligt at bistå med dette.

Det kan godt være, at begrebet retssikkerhed er ”teatertorden” for Hannah Brandt, men det er nu engang en vigtig del af vores demokratiske samfund, og i de sager, hvor forældre mener, at en afgørelse er forkert, eller at tiden er inde til at ændre den, har de krav på, at en advokat repræsenterer dem og fører deres sag.

Hannah Brandt pointerer, at 90 af sagerne efter et langt sagsforløb i flere instanser stadfæstes i Ankestyrelsen. Men hvad med de sager, der ikke gør? Skal vi bare leve med dem?

For et par år siden fandt en stikprøveundersøgelse i Københavns Kommune frem til, at der var fejl i samtlige 77 børnesager, der blev undersøgt. Det kan altså godt skabe tvivl om, at myndighederne sagtens kan klare det hele selv uden at få en advokat med på råd.

Advokaten er i kraft af sin uafhængighed garanten for, at klientens interesser bliver varetaget. Når for eksempel en enlig mor har kæmpet sig ud af et stofmisbrug eller en depression og er kommet godt over på den anden side, skal hun så ikke have en chance til? Hvis hun skal klare sig uden en advokat fremover og selv tale sin sag mod myndighedernes og systemets beslutning om at fjerne børnene, så har det muligvis lange udsigter.

Når det er sagt, så er vi helt enige i, at det altid bør dreje sig om børnene i disse sager, og både proces og sagernes endelige udfald skal være den bedst mulige for børnene.

Det ved jeg, at rigtig mange advokater, der repræsenterer forældrene, også drøfter med forældrene og som noget helt naturligt tager ind i deres rådgivning. Men det ændrer ikke på, at når forældrene er klienten, så er det dem og deres interesser, vi repræsenterer.

Vi er dog altid lydhøre og imødekommende over for nye idéer til et forbedret samarbejde mellem myndigheder, forældre, plejefamilier og børn. Der skal ikke herske tvivl om, at advokater altid skal bidrage til et godt samarbejde i børnesager, men også at vi altid vil arbejde for retssikkerhed for de 10 procent, hvor systemet ikke rammer skiven.

Karen Wung-Sung er familieretsadvokat og medlem af Advokatrådet.