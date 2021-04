Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.”

Johannesevangeliet 14, 3

Nogle gange tager vi afsked med længsel i blikket. Andre gange med lettelse. Nogle gange tager vi afsked for dage og måneder, måske år. Andre gange er det det sidste farvel. Eller det er et farvel, som vi ikke anede, blev det sidste.

Jesus taler om afsked med sine disciple. Han skal forlade dem for en tid og så ses med dem igen. Det forstår de ikke meningen med og bliver usikre. Jesus prøver at forklare dem, at den forestående afsked er en overgang til noget bedre. Kære disciple, den afsked, jeg taler om, er ikke rar. Men I skal komme til at opleve noget endnu bedre! En varig glæde, som skal overgå sorgen.

Jeg skal tages fra jer! Siger Jesus, og sigter til langfredags død. Men påskemorgen må døden give mig tilbage til jer igen! Og godt nok skal Himmelfarten gøre mig usynlig for en tid, men ved verdens ende kommer jeg synligt på ny! Disciplene har dog svært ved at forstå, at langfredags kors og smerte ikke er den uigenkaldelige undergang, men fødselsveer til noget nyt og bedre: at Guds rige med sandhed og kærlighed og retfærdighed skal til at bryde igennem.

Vi kan, som disciplene, fyldes af angst for det, som truer os selv og vore nærmeste. Men – som vi lægges på sinde: Jesus lader sig stadig finde! Og for enden af livet, ved vores sidste afsked på jord, venter Jesus på os! Uden Jesus opsluges vi af smerte og undergang. Men sammen med ham bliver smerte og undergang tvunget til at underordne sig hans gode vilje med os.

Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og ingen skal tage jeres glæde fra jer! At være set af Jesus er at være elsket af ham. Og at vi så en dag ved hans genkomst virkelig skal få lov at se ham, det skal gøre glæden fuldkommen. Livet er fuldt af opbrud og afsked. Men holder vi os til Jesus og hans ord, vil han stå ved vejs ende og tage imod os i det Himmerige, hvor der ingen afsked skal være mere.

Denne forventningens glæde skal ingen tage fra os.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.