Historiker: Partier og kompromiser tager livet af demokratiet

Ifølge ny debatbog af historiker Asser Amdisen toppede det danske folkestyre i tiden omkring Første Verdenskrig. I dag plages det af, at borgerrettigheder tilsidesættes, mener han

Asser Amdisen, i din bog ”Nu vi taler om demokrati” gennemgår du demokratiets historie og gør klart, at du ikke mener, vi lige nu er på højdepunktet, men tværtimod er ved at formøble folkestyret. Hvornår var højdepunktet?

Ja, jeg føler i hvert fald ikke, vi kan være sikre på, at demokratiet fortsætter. Det kræver hårdt arbejde af os. Efter min opfattelse nåede det danske demokrati sit højdepunkt i begyndelsen af det 20. århundrede efter kvindernes valgret i 1915. Siden er der nogle ting, som er gået galt. Demokratiet har lidt under lidt for mange bløde løsninger.

Hvad er egentlig problemet? En rapport fra tænketanken International Idea har for nylig slået fast, at en historisk stor del – 62,2 procent – af verdens befolkning lever i demokratier, og en svensk rapport fra Göteborgs Universitet har placeret Danmark på femtepladsen over verdens mest demokratiske lande efter Norge, Sverige, Estland og Schweiz.

Sådan nogle målinger og procenter afhænger jo altid af, hvad man lægger i begrebet demokrati. Jeg er da overbevist om, at hvis man spørger folk selv, siger de, at de lever i et demokrati. Det får mig til at tænke på det kommunistiske Østtyskland, som jo hed DDR – Den Tyske Demokratiske Republik. Der var også flere partier og flere afstemninger, end der er i Danmark i dag. Men for mig at se går det ikke godt for et demokrati, medmindre der er stort fokus på borgerrettigheder og god plads til uenighed.

Men vi har vel ikke østtyske tilstande i det nutidige danske demokrati?

Efter min opfattelse er meget gået galt efter Murens fald. Det skal ikke forstås sådan, at jeg er ked af, at 350 millioner østeuropæere fik meget bedre forhold. Men ud fra et dansk demokratisk synspunkt er det dårligt, at Østblokken som skræmmebillede forsvandt. Dengang slog politikere som Uffe Ellemann-Jensen (V) fast, at sådan noget med at overvåge sine borgere, det gjorde vi ikke i et demokrati.

Det er forhold som overvågning, lovgivning imod burkaer og for pligt til håndtryk, som du synes skader borgerrettighederne?

Ja, og mange andre forhold. For eksempel det øgede behov for at skrive kristendommen ind i public service-kontrakten med DR eller debatten om at forbyde omskæring. Jeg kan heller ikke umiddelbart se det demokratiske i at smide en mand i fængsel, fordi han har lavet et vhs-bånd med en hyldest til Osama bin Laden på.