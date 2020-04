Patientforeningen: Det er tid til at genåbne kirker, foreninger og kulturliv, før vi går psykisk ned

Patientforeningens formand, Niels Jørgen Langkilde, mener, at regeringen bør lukke op for kultur-, kirke- og foreningslivet, da det er afgørende for danskernes mentale velvære

Med spæde skridt er genåbningen af Danmark på ordre fra statsminister Mette Frederiksen (S) så småt begyndt. Flere kan igen møde op på kontoret, de yngste elever er tilbage på skolebænken, og frisørerne har atter mulighed for at trimme deres efterhånden trængende kunder.

Der er dog stadig lang vej tilbage til et samfund, der fungerer, som vi er vant til det, og nu byder spørgsmålet sig selvfølgelig om, hvilken del af landet der næste gang skal have lov til at åbne.

Patientforeningen, en forening for patienter i det danske sygehusvæsen, sendte i sidste uge sit forslag om genåbningen af sundhedsområdet til Folketingets sundheds- og ældreudvalg.

I forslaget fremgår det blandt andet, at befolkningens egenbeskyttelse skal styrkes med øget brug af mundbind i offentligheden, og at regeringen bør fastsætte mere præcise regler for forsamlingsforbuddet.

Og så mener Patientforeningen, at man af hensyn til vores mentale velvære bør prioritere at genåbne Danmarks kultur-, kirke- og foreningsliv – herunder museer, kulturhuse, biblioteker, kirker og sportsfaciliteter.

Det forklarer Niels Jørgen Langkilde, formand for Patientforeningen og forhenværende folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

Hvorfor skal vi prioritere at genåbne kultur-, kirke- og foreningslivet?

"Vi har i første omgang fokuseret på at få genåbnet sundhedsvæsenet, og det ser ud til at være sket nu. Derfor mener vi, at kultur- og foreningslivet er det næste og mest afgørende skridt i genåbningen af samfundet. Vi er godt klar over, at det ikke kommer til at kunne køre på samme måde som før, men det skal tilbage i et eller andet omfang.

Kultur- og fritidslivet samt kirken har enormt stor betydning for mange mennesker, og jeg er lidt forbavset over, at regeringen ikke har haft fokus på det i deres genåbning indtil videre. Mennesket består både af en fysisk og en psykisk del – af ånd, sjæl og legeme, om du vil. Men hvis man i et patientforløb kun har fokus på den fysiske del, så går det galt.

Problemet i vores sundhedssystem er, at man ikke sammentænker de ting, og nu gør politikerne så det samme. Det er vigtigt at give folk andet at tage sig til end at sidde og kigge på en væg derhjemme, for det er i sig selv sygdomsfremkaldende at få skåret en så stor del af sit normale liv fra."

Er det særligt de psykisk sårbare, I tænker på at beskytte?

"Nej, det er alment gældende, da kultur- og fritidslivet er vigtigt for alle. Men det er oplagt, at forskellige psykisk sårbare grupper har særlige behov. For nogle psykisk sårbare kan vi faktisk se, at der har været færre henvendelser end forventet under coronatiden. Det kan være, at deres fokus er blevet flyttet væk fra sygdommen, fordi de nu har noget andet at tænke på. Men det er svært at sige, hvordan de bliver påvirket af situationen. Nogle kan godt finde ud af at håndtere de nye levevilkår, mens andre går ned med stress.

Vi reagerer som mennesker meget forskelligt, og det skal der også være plads til. Man skal passe på med at behandle os som en samlet, grå masse. Det var industrisamfundets fremgangsmåde, og den tid er vi forbi."

Har I prioriteret, hvilke områder af kultur-, kirke- og foreningslivet der er vigtigst at få op at køre først?

"Nej, det har vi ikke. Umiddelbart tænker vi, at man kunne begynde med bibliotekerne, da det burde være let at åbne dem. Eksempelvis med et system, hvor man bestiller tid og kommer på et bestemt tidspunkt, så man undgår, at for mange mennesker samles på én gang.

Samme system kunne gøre sig gældende på museerne og i kirkerne, hvor der er masser af plads til mindre grupper.

I forhold til idræt kunne man også begrænse antallet af deltagere og lave nogle regler for at undgå tæt fysisk kontakt."

Hvad baserer I jeres forslag om at genåbne denne del af samfundet på?

"Vi har en læge siddende i vores bestyrelse, og hun har været med til at udfærdige vores forslag. Vi har ikke fået lavet nogen beregninger som dem, Statens Serum Institut har lavet, men man må jo også sige, at Statens Serum Institut har ramt meget langt fra mål med flere af sine prognoser, og det siger noget om, hvor svært det er at forudsige det her. Derfor er man som regering nødt til at træffe nogle valg, baseret på det, vi ved. For der er jo ikke nogen, der har de matematiske formler, som kan afgøre, hvilken sundhedsmæssig effekt det hele vil få i sidste ende. Det er så komplekst, og man kommer først til at kunne udvikle en sådan model, når man kan se tingene i et historisk perspektiv.

Men det har vi ikke tid til at vente på, og derfor må vi handle nu ved at træffe nogle valg baseret på, hvordan man gavner flest mest muligt igennem denne krise."

Når man åbner flere steder i samfundet, er der en risiko for, at det får konsekvenser i form af flere smittede og flere dødsfald. Er kulturinstitutioner, kirker og foreninger virkelig værd at risikere menneskeliv for?

"Hvis man skal reducere smitten til nul, så skal vi jo alle sammen holde os inden døre, til vi dør af sult. Der er tale om en afvejning, men afvejningen handler ikke om, hvorvidt vi skal genåbne, men hvordan vi genåbner bedst. Det er også vigtigt, så vi ikke får et system, der sander til i folk med psykiske problemer.

Men vi er godt klar over, at genåbningen vil give et ekstra smittetryk. Derfor går det hånd i hånd med vores anbefaling om, at man begynder at bruge masker og mundbind for at mindske smittefaren. Og så er det også vigtigt at få defineret nogle klare grænser for, hvor mange man egentlig må være samlet. Den rette løsning er at kombinere ekstra egenbeskyttelse med at give folk større frihed."