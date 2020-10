Ph.d.-studerende:Verdens ældste kristne nation befinder sig i en håbløs kamp

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Armenien. Verdens ældste kristne nation med hovedstaden Jerevan, en hovedstad grundlagt før Rom og Athen. For mange i Danmark dog en ukendt – måske endog ubetydelig – lille nation, som man dårligt kan placere på verdenskortet.

Men hvorfor er Armenien og Nagorno Karabakh blevet interessant i en tid, hvor opmærksomheden ellers er rettet mod en coronapandemi, der er løbet løbsk, og et forestående, spektakulært amerikansk præsidentvalg? Svaret ligger i, at denne lille nation lige nu er blevet målet for en voldsom vrede og militær aggression fra den andenstørste militærmagt i Nato, Tyrkiet, anført af dennes lillebror Aserbajdsjan.

For at forstå sagens kerne skal man vide, at det armenske folk har beboet de kaukasiske højlande (nuværende Vestanatolien) i mere end 2500 år. Desværre for armenierne er beliggenheden et katastrofalt geopolitisk knudepunkt, for det er dér, hvor Asien møder Europa, og hvor Mellemøsten sydfra har en indgangsport. Dermed er grundlaget lagt for de skiftende overherredømmer, som den lille kristne nation har været underlagt – byzantinsk, persisk, osmannisk og senest sovjetisk.

I ly af Første Verdenskrig begik Osmannerriget – det nuværende Tyrkiet – et systematisk folkedrab på armeniere, grækere og assyrer, og det anslås, at alene halvanden million armeniere blev systematisk udrenset. Den voldsomme hændelse kom i kølvandet på, at Osmannerriget ligesom en rusten supertanker var ved at gå på grund og kollapse efter mange års opslidende krige, dårlig økonomi og en geografi, der efterhånden lignede en schweizerost efter flere nationers løsrivelse. Tonen var præget af en national selvoptagethed og fascistisk retorik med en mission om at skabe en ”ren” tyrkisk nation med islam som eneste religion. Folkedrabet skulle vise sig senere at blive inspirationskilde for Hitlers jødeforfølgelser.

I 1920 rykkede den røde hær til Kaukasus, og det overvejende armensk-befolkede Nagorno Karabakh blev – på papiret – anført som en del af den nyoprettede aserbajdsjanske stat, idet Josef Stalin ønskede at behage tyrkerne mod vest. Dette til trods for, at området på alle måder vidnede om armenske bosættelser – kirker, klostre og ikke mindst efterlevninger fra Tigranakert, hovedstaden for det gamle armenske kongerige under Tigran den Store (140-55 f.Kr.).

Trods armenske protester forblev Nagorno Karabakh en formel del af Aserbajdsjan, men konflikten blussede op efter Sovjetunionens kollaps og udmundede i en decideret krig mellem de to lande i 1991-1994, som faldt ud til armeniernes fordel.

Den armenske enklave – nu kendt som Artsakh – erklærede sig som en uafhængig republik, men blev ikke anerkendt internationalt.

I næsten 30 år har armenierne fået lov at leve i nogenlunde fred. Lige indtil om morgenen den 27. september, hvor Aserbajdsjan indledte en voldsom militær offensiv med bombardementer og droneangreb på civilbefolkningen i den lille enklave – efter sigende som svar på armenske provokationer.

Den første statsleder til at udtale sig var Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, som meddelte sin uforbeholdne støtte – både moralsk og militært – til sine aserbajdsjanske brødre. Han bekendtgjorde, at han på ingen måder vil trække sig, før de cirka 150.000 armeniere bosiddende i Artsakh havde overdraget hver tøddel af Artsakh tilbage til Aserbajdsjan. Dette som den seneste af en perlerække af militære offensiver fra tyrkisk side – i Libyen, Syrien, Irak – og nu også i Kaukasus.

Det er David, en lille kristen nation med blot tre millioner indbyggere, mod Goliat, en befolkning på 82 millioner og den næststørste militærmagt i Nato, og Goliats lillebror: Aserbajdsjan, et korrupt, olierigt diktatur under præsident Alijev. Forhåbentlig vågner statslederne i EU, Rusland og USA op og indser, hvor lidet sandsynligt det er, at Goliat stopper sine militære ekspansioner her.

For desværre er det ikke første gang, at vaklende økonomi driver et helt folk ud i ekstreme nationalistiske tendenser og fascistisk retorik. Historien har flere gange vist, hvordan netop dét kan udmunde i forfølgelse og forsøg på udslettelse af minoriteter, endog flere gange i det 20. århundrede.

Forhåbentlig – man er vel håbløs optimist – vil historien ikke gentage sig, og David kan om ikke vinde over kæmpen Goliat så få lov at eksistere i fred.

L. Sarkisian er læge og ph.d.-studerende ved Odense Universitetshospital (OUH).