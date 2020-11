Pia Kjærsgaard bekæmper kvindekampen. Men hun burde i stedet slutte sig til den

Da Pia Kjærsgaard blev udnævnt til den første kvindelige formand for Folketinget, var jeg stolt. For det var symbol på, at den politiske ligestilling nu var en realitet. Men i stedet for at bruge sin position til at være et forbillede for yngre kvindelige politikere, har Pia Kjærsgaard brugt enhver given lejlighed til at udskamme dem

Der er en særlig plads i Helvede til de kvinder, der ikke hjælper andre kvinder. Ordene tilhører Madeleine Albright og midt i MeToo-opgøret er de mere relevante end nogensinde før.

For mens kvinder på tværs af sektorer står skulder ved skulder og kræver et opgør med sexsime og krænkelser, bruger Pia Kjærsgaard (DF) og Inger Støjberg (V) deres positioner og taletid til at kalde kvindekampen en inkvisitorisk dagsorden og advare mod feministisk hævntørst. Realiteten er imidlertid, at det er dem selv, der er gået besærk med den inkvisitoriske dagsorden i kampen for at udskamme de kvinder, der samlet står frem og kræver forandring og forbedring.

Den jagt er ikke kun forkastelig på baggrund af deres positioner og magt. Den er forkastelig, fordi de kæmper imod de kvinder, de burde hjælpe frem.

Da Pia Kjærsgaard blev udnævnt til den første kvindelige formand for Folketinget, var jeg stolt. Selvom jeg er meget uenig med Pia Kjærsgaard, var hendes udnævnelse blev for mig et symbol på, at den politiske ligestilling, kvinder som jeg i årevis har kæmpet for, nu var en realitet.

Men i stedet for at bruge sin position til at være et forbillede for yngre kvindelige politikere og hjælpe med at bane vejen til toppen, har Pia Kjærsgaard brugt enhver given lejlighed til at udskamme kvinder, der påpegede den åbenlyse mangel på ligestilling og de udfordringer med sexisme, vi oplever i Danmark.

Senest har Pia Kjærsgaard i Kristeligt Dagblad den 27. oktober kaldt kvindekampens forkæmpere for nåedesløse furier og amazoner på en klar mission om at ensliggøre kønnene. Hvad blev der egentlig af den stærke, selvtillidsfulde kvinde? spørger Pia Kjærsgaard.

Svaret er heldigvis lige for. Vi er lige her – og vores mission er ikke at fratage manden enhver maskulinitet, men sige fra over for de strukturer og kulturer, der i årtier har forhindret reel ligestilling mellem mænd og kvinder og placeret langt flere mænd i magtpositioner med muligheden for at krænke unge kvinder.

Det her handler ikke om mænd mod kvinder. Det handler ikke om ung mod erfaren. Det handler om, at alle skal behandles lige, og at ingen skal udnytte deres magt over for andre. Hverken for at kue dem, gøre dem tavse eller forgribe sig på dem. Det har aldrig handlet om en hånd på et lår – men om den magt og undertrykkelse hånden er udtryk for.

Det opgør er vi nødt til at tage nu. I stedet for at bekæmpe kvindekampen, burde Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg slutte sig til den og stå skulder mod skulder med os andre – mænd som kvinder, der kæmper for reel ligestilling. For kvindekampen er ikke ved at løbe tør for revolutionær ild. Vi er først lige begyndt.

Clara Halvorsen er medlem af Radikale Venstre og underskriver af Enblandtos.