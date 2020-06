Pia Kjærsgaard: Udvid sorgorloven. Forældre skal have ro, hvis de mister et barn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Forældre skal have mulighed for seks måneders sorgorlov, hvis de mister et barn under 18 år, skriver Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard

Det er en kæmpe sorg, når man som forældre mister et barn, uanset hvilken alder barnet har. Folketinget er netop i gang med at behandle et borgerforslag om at forældre skal have ret til sorgorlov, når man mister et barn. Hvis forslaget vedtages får begge forældre ret til at få sorgorlov i minimum seks måneder, efter at man har mistet et barn på 0-18 år. Det skal gælde, uden forældrene skal til samtaler med en socialrådgiver eller møde op på jobcenteret.

Dansk Folkeparti har tidligere kæmpet for forældres ret til sorgorlov. Indtil for et par år siden var det sådan, at det kun var mødre og den ene af adoptivforældrene, der havde ret til sorgorlov på 14 uger, hvis barnet er dødfødt eller dør inden den 32. uge efter fødslen. Det fik vi lavet om i 2018 så fædre, medmødre og adoptivforældre herefter fik ret til 14 ugers sorgorlov på lige fod med mødrene.

I Dansk Folkeparti fandt vi dette helt naturligt, da forældrene oplever den samme sorg, når man mister et lille barn. Man kan dog undre sig over, at der er sat denne grænse på 32 uger. For sorgen ved at miste sit barn er den samme, når barnet dør efter den 32. uge.

Som reglerne er i dag betyder det, at hvis ens barn er død efter den 32. uge, så kan forældrene risikere at blive indkaldt til møde på jobcentret efter blot to uger. Og det er altså stærkt grænseoverskridende at skulle stå i jobcentret og forklare, at ens barn døde for kort tid siden.

Som reglerne er i dag, kan man som forældre sygemelde sig. Men det fritager dem ikke fra kontakt til jobcenter og arbejdsgiver. Derfor vil vi i Dansk Folkeparti stemme for borgerforslaget, der giver mulighed for seks måneders sorgorlov, når man som forældre mister et barn under 18 år.

Det er kun rimeligt, at disse forældre får ro til at fokusere på sig selv og deres familie.

Pia Kjærsgaard er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og tidligere formand for Folketinget