Norsk professor: PISA-undersøgelser skader vores skoler

De meget omtalte, men metodisk tvivlsomme internationale skolemålinger viser ikke, hvor dygtige elever er til deres fag, men hvor loyale de er over for at svare på uinteressante spørgsmål uden relevans for dem selv. Det siger den norske professor Svein Sjøberg

Svein Sjøberg, i dit hjemland har Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide, netop skabt debat ved at foreslå, at Norge melder sig ud af de internationale PISA-undersøgelser, som sammenligner skolepræstationer på tværs af lande. Mener du også, at Norge – og eventuelt også de andre skandinaviske lande – burde trække sig fra PISA?

Det er i hvert fald interessant, om PISA er et dårligt sted at være for de skandinaviske skoler. Jeg har hidtil tænkt, at det ikke var realistisk, at Norge alene skulle trække sig fra et forum, som alle OECD-lande og vores egen regering er dybt involveret i. Men med den måde, PISA fungerer på, den kendsgering, at folkene bag ikke tager kritik alvorligt, og at man nu går videre og også vil teste børnehavebørn og voksne, får mig til at tænke, at det vil være fornuftigt nu at sætte foden ned og sige nej.

Meningen med PISA-undersøgelserne er jo at sammenligne skoler og uddannelsessystemer internationalt for at måle, hvor gode de unge er til at møde fremtidens udfordringer. Er det ikke godt at kunne lære af, hvad der virker i de andre lande?

Jo, jeg er vældig stor tilhænger af at lære af andre lande og foretage internationale sammenligninger. Det sker for eksempel i de internationale matematik- og naturvidenskabsmålinger, der hedder TIMSS.

Her er det videnskabsfolk, der har designet undersøgelsen, og de er forsigtige med at drage alt for skarpe konklusioner eller give anbefalinger til lande. Men de kan bruges til at forstå, hvad der foregår i skolen. Fra TIMSS kan man for eksempel erfare, at norske skoleelever er bedre til at lære statistik end algebra. Da PISA kom, bragte det noget helt nyt ind. Det er en vældig normativ og rent ud sagt uvidenskabelig måde at måle skolepræstationer på.

PISA-undersøgelserne ranglister elever og lande efter præstationer i de tre hovedområder læsning, matematik og naturfag. Det er vel ikke kun OECD, der finder disse tre områder særligt vigtige?