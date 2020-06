Forfatter og tidligere præst: Det er en fejl at tivolisere gudstjenesten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Gudstjenesten er og bliver kirkens livsnerve, skriver Knud Nyboe Rasmussen i debatindlæg

Som bekendt foregår der for tiden en debat i folkekirken om gudstjenestens form, en debat, som blev igangsat af landets biskopper, men som i den seneste tid har ligget noget stille, hvilket vi nok er en del, der ikke beklager voldsomt. For man kan diskutere, hvor nødvendig en sådan debat er, og hvad formålet med den egentlig er. Det sidste står noget hen i det uvisse.

Men inden vi fortaber os i spørgsmålet om en eventuel ny gudstjenesteform, så var det måske på sin plads med en besindelse på den eksisterende gudstjenestes rigdom og mening – den gudstjeneste, som vi indtil for nylig har måttet undvære nogle måneder, og som mange har savnet. Det er som bekendt ofte i mangelsituationen, at man bedst forstår værdien og betydningen af det, som man savner.

Nu kan man naturligvis mene, at hvis bare gudstjenestens form blev lavet mere eller mindre radikalt om (”moderniseret”), så ville folk strømme i kirke. Det tror jeg ikke et øjeblik på. Der er vel også tegn i tiden, der tyder på det modsatte, nemlig at en liturgisk rig og ”klassisk” højmesse faktisk appellerer til mange mennesker i dag. Hvorimod mange er grundigt trætte af en slap og snakkende gudstjeneste med et udvandet sprog i liturgi, salmer og prædiken.

Måske går man med en sådan devaluering af gudstjenesten (for ikke at tale om ansatser til tivolisering) i virkeligheden helt fejl af de fleste folkekirkemedlemmers sunde kritiske sans og ikke mindst deres sans for kvalitet. Det er jeg ret overbevist om.

Jeg er derfor enig med Søren Ulrik Thomsen, når han i essayet ”Pro Ecclesia” skriver: ”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om.”

At fastholde den lutherske højmesses grundlæggende struktur og indhold betyder naturligvis ikke, at der ikke er bønner og salmer og andre elementer i gudstjenesten, herunder musikken, der kan ændres eller fornyes nænsomt og med teologisk omtanke, så gudstjenestens karakter af evangelisk-luthersk bevares. Det sker jo også løbende. Og sådan må det selvsagt være i en levende kirke.

Vi har en stor rigdom i folkekirkens lutherske gudstjeneste: fortællinger, som også er grundfortællinger i vores kultur, ritualer blandt andet for dåb, som langt de fleste med glæde kommer til, musik og ikke mindst salmer.

Foruden smukke kirkerum som ramme om gudstjenesten. Det er ingen overdrivelse at sige, at vi i den danske kirke har én af verdens rigeste salmeskatte, som i sig indbefatter salmer fra kirkens lange historie, ikke mindst takket være Grundtvigs gendigtninger af bibelske, græske og latinske salmer. Maleren Per Kirkeby udtalte en gang i et interview: ”(…) vi har jo i Danmark en helt utrolig salmeskat (…) det er først for nylig gået op for mig, hvor stor den danske salmeskat er.”

For år tilbage udgav jeg en lille bog om gudstjenesten med titlen ”Kirkegang. Lyst og nødvendighed” (Hovedland 2004). Bogen var tænkt som en øjenåbner for gudstjenestens rigdom og for gudstjenestens mening, som først og fremmest er den at videreføre den forkyndelse af evangeliet, som har lydt i kirken lige siden apostlenes dage, den forkyndelse, som skaber kirken, og som kirken lever af.

Intet tyder på, at bogens ærinde i mellemtiden er blevet mindre aktuelt. Tværtimod. Det er i dag endnu mere nødvendigt at besinde sig på gudstjenesten og på kirkegangens betydning både for den enkelte og for kirken.

Bogens undertitel, ”Lyst og nødvendighed”, understreger to ting, som begge er vigtige, når vi taler om gudstjenesten i vores kirke: Var gudstjenesten ikke i en eller anden forstand nødvendig, så var den hobby eller tidsfordriv for folk med særlige interesser og fornemmelser. Og så havde den mistet sin alvor.

Var gudstjenesten og det at deltage i den på den anden side ikke forbundet med en form for lyst, så blev kirkegang hurtigt en trist affære.

Det er min påstand – og jeg tror også, at det er mange menneskers erfaring – at vores gudstjeneste faktisk forener begge dele, både lyst og nødvendighed. Det med gudstjenestens lyst kender de fleste danskere fra forskellige situationer, om ikke andet så fra juleaftens gudstjeneste med juleevangeliet og julesalmerne, som det er en stor lyst at synge med på.

Men den evangeliske historie slutter jo ikke med Jesu fødsel. Han gennemlever et levnedsløb, der kulminerer i påsken, som på sin vis er kirkens største højtid. Er juleaften fuld af lyst, så er påskemorgen med ”den gyldne sol” nu heller ikke at foragte, for ikke at tale om pinsedag ”i al sin glans”.

Hvad angår gudstjenestens nødvendighed, så kalder jeg i bogen gudstjenesten for kirkens livsnerve. Uden den almindelige og løbende gudstjeneste er der ingen levende kirke hos os. Derfor er det vigtigt, at folkekirkens medlemmer besinder sig på gudstjenesten i deres egen kirke.

De fleste danskere holder af folkekirken. Men så er det vigtigt, ja, nødvendigt, at flere af dens medlemmer også selv bidrager aktivt til at holde den i gang, og det gør man allerbedst ved en gang imellem at deltage i gudstjenesten om søndagen. At der i et sogn holdes gudstjeneste, og kirken således er levende, er jo nemlig ingen selvfølge. Det forudsætter, at tilstrækkeligt mange vil gudstjenesten og deltager i den. Er det ikke tilfældet, så dør gudstjenesten og med den også kirken – og det uanset, hvor meget andet godt i form af koncerter, foredrag og andre arrangementer, der måtte foregå i et sogn.

Gudstjenesten er og bliver kirkens livsnerve. Som den altid har været det. Kirkegang er derfor – med Ole Jensens udtryk – ”en god gammeldags menneskepligt, hvis man gerne vil nyde godt af, at der fortsat er en kirke, og at den også er der til vores efterkommere” (i: ”Og så alligevel… Erindringer”).

Lad mig for en god ordens skyld understrege, at disse overvejelser om kirkegang klart tager sigte på en situation, hvor gudstjenestelivet er blevet lidt mere ”normalt” end nu med knap så mange restriktioner og sikkerhedsforanstaltninger. At nogen, måske især på grund af sygdom og/eller alder, endnu tøver med at indfinde sig i større forsamlinger, det har jeg fuld forståelse og respekt for. Men så er det godt, at vi har de transmitterede gudstjenester fra DR og lokalt.

Gudstjenesten er altså nødvendig for kirken og for det at være kirke i et sogn. Men gudstjenesten er også nødvendig for det enkelte menneske. Tro og håb og mod til at leve ansigt til ansigt med livets realiteter, det er ikke noget, vi er født med eller har i os selv. Det er noget, som vi må have givet og holdt i live, igen og igen.

Maleren Arne Haugen Sørensen stillede et nyt og spændende billede til rådighed for omtalte bogs forside. Billedet hedder ”På vejen”. Kristendom er noget, som foregår ”på vejen”, og som giver mennesker håb og kræfter til at gå livsvejen med mod – den vej, der går mod ”natmørkt hav”, som Jakob Knudsen synger i ”Se, nu stiger solen”, og som det også ses på billedet. Den modige, resolutte gang, som Haugen Sørensens store og tunge skikkelse foretager, kunne man for så vidt godt kalde for ”troens bevægelse” – en bevægelse ind i mørket og igennem mørket, muliggjort af et håb og et mod, som et menneske må have givet andetsteds fra.

Hvad er gudstjenestens egentlige og dybeste mening? Det er at give os det håb og det livsmod, som er nødvendigt for at leve et skrøbeligt og skyldigt menneskeliv uden at fortvivle, så vi tør favne den nye dag og fryde os over den trods synd og død. Og sige Gud tak for livet.

Knud Nyboe Rasmussen er tidligere sognepræst. Foruden i den i artiklen nævnte bog har han også behandlet gudstjenestens problematik i sin nye bog ”Ord til tiden. Essays om kristendom og menneskeliv” (2019).