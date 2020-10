Polen og Ungarn var aldrig blevet medlemmer af EU i dag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er skræmmende, at europæiske stater uhindret får lov til at afmontere demokratiet ved hjælp af demokratiske metoder

Hvis Polen og Ungarn havde søgt om medlemskab af EU i dag, havde de sandsynligvis fået et nej. De lever ikke op til basale menneskerettigheder – beskyttelse af minoriteter og frie og uafhængige domstole.

Det hører til sjældenhederne, at dommere og advokater fra hele Europa går på gaden og demonstrerer. Men det gjorde de i Warszawa i begyndelsen af året for at protestere mod de retsreformer, som ifølge den polske højesteret, EU, OSCE og FN truer med at gøre en ende på retsstaten i Polen. Den polske regering har strammet kontrollen med domstolene og har blandt andet forbudt dem at indklage nationale love til EU-domstolen.

Også i Ungarn har Victor Orbáns regering tiltaget sig politisk kontrol med domstolene. Som reaktion på coronavirussen har regeringen udvidet sine beføjelser på ubestemt tid. Loven blev kritiseret af Det Europæiske Råd, menneskerettighedsorganisationer og den ungarske opposition, fordi restriktionerne bryder med ytringsfriheden, retsstatsprincippet og demokratiske værdier.

Det står så skidt til i Ungarn, at den uafhængige amerikanske tænketank Freedom House har pillet landet af listen over demokratier. På sidelinjen står et desværre alt for passivt EU og ser måbende til.

Kommissionen har tidligere varslet at betinge udbetaling af EU-midler med respekt for retsstatsprincipperne. Hvert år sender EU over fire milliarder euro til Ungarn. Siden 1990’erne har Den Europæiske Investeringsbank lånt Ungarn over 130 milliarder kroner til mere end 170 statslige projekter. Ungarn har stor økonomisk fordel af EU-medlemskabet.

Hverken Polen eller Ungarn kan overskue de økonomiske konsekvenser ved at forlade EU, og derfor er der god grund til at sanktionere medlemsstaterne, så det kan mærkes på pengepungen.

Det er betænkeligt, at medlemsstater får lov til at knægte EU’s fælles værdisæt om demokrati, retsstat og menneskerettigheder. Det sidste er under pres begge steder, hvor polske og ungarske minoriteter i lgbt-miljøet mister rettigheder, efterhånden som diskriminationen stiger. Omkring 100 polske kommuner har erklæret sig lgbt-fri zone, mens Ungarn har forbudt kønsskifte for transpersoner.

Det europæiske fællesskab voksede ud af tanken om fred gennem handel, men har siden 1970’erne i stigende grad sat demokratiet og retsstaten i centrum. Netop retsstaten smuldrer, når domstolene i både Polen og Ungarn er genstand for politisk indblanding.

Et fællesskab fungerer kun, hvis deltagerne spiller efter reglerne. Det gælder blandt andet Københavnerkriterierne fra 1993, der satte rammerne for optagelse af nye medlemslande.

Her fremgår det, at den enkelte medlemsstat skal have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstatsforhold, respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal.

Under høringen i Folketinget den 23. september stod det klart, at Ungarn og Polen ikke ville blive optaget, hvis de ansøgte om EU-medlemskab i dag.

Det er skræmmende, at europæiske stater uhindret får lov til at afmontere demokratiet ved hjælp af demokratiske metoder. Derfor er vi også nødt til at sætte ind med hårde økonomiske sanktioner, så alle medlemslande finder ud af, at EU’s grundlæggende værdier ikke står til diskussion.

Kim Valentin (V) er medlem af Folketinget og medlem af Europaudvalget. Jan E. Jørgensen (V) er medlem af Folketinget og europaordfører.