Vi står over for et vigtigt valg til Europa-Parlamentet, men det er ikke et skæbnevalg, der vil brække EU midt over, sådan som nogle vil gøre det til. Det mener den bulgarske samfundsforsker Ivan Krastev, som kalder flygtningekrisen for Europas 9/11 og opfordrer den politiske elite i EU til at tage angsten og modstanden mod flygtninge i Østeuropa alvorligt