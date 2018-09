Tidligere rektor: Alt bliver ligegyldigt, hvis vi tager drømmene fra de unge

Vore fejltagelser må vi altid tale sandt om – især over for den kommende generation, men vores fortælling om disse fejltagelser må altid i sig have håbet. Det håb, der gør, at de unge stadig har troen på, at de kan gøre det bedre, end vi gjorde. At tage håbet fra de unge er at gøre alt ligegyldigt, og der, hvor ligegyldigheden råder, der er helvede, skriver Henrik Sommer

I DE MERE END 30 ÅR, jeg var i efterskoleverdenen, sagde vi altid godnat på hvert eneste værelse og til hver eneste elev, hver aften. Eleverne troede sommetider, at vi gjorde det for at kontrollere, at de var i deres senge, men vi gjorde det, fordi vi ville sikre os, at hver eneste elev, før hun lagde sig til at sove, havde mulighed for at få en snak, hvis hun var ked af det. Hvis der var noget, der var gået hende imod i løbet af dagen.

Da jeg blev forstander, sagde jeg til mine lærere, at de skulle lade være med at være alt for omhyggelige med at kontrollere, om eleverne sov, og de skulle slet ikke gribe ind, hvis de bare hørte dæmpet samtale fra et værelse.

Den der samtale i mørkningen om de små fortrædeligheder – eller måske de store – som livet kan give. Den samtale er vigtig, men lige så vigtig er samtalen i de sene timer om livet og håbet. Det er måske her i mørket og stilheden, at man betror hinanden de hemmeligheder, venskaber bygger på. Det er her, man sammen drømmer om, hvad man kan blive til, og drømmer, at når man kommer til – bliver voksen – så vil man gøre verden til en bedre verden end den, man lever i nu.

Disse drømme er vigtige, for vi må altid opfordre til og give vores unge mulighed for, at de har en fremtid, der er bedre end vores. Derfor er det for mig dybt problematisk, at så mange er begyndt at sige, at den unge generation, der lever nu, er den første generation, der ikke vil få det bedre end generationen før dem.

Jeg er mig fuldt bevidst, at vi lever i en verden med mange problemer, men det gjorde mine forældre også. Verden var måske i virkeligheden mere af lave dengang.

I 1952 købte min far sin første folkevogn, og i den lille bil kørte hele familien til Tyskland. Der var to ting, min far ville vise os børn. Dels de sønderbombede tyske byer, som langsomt var ved at blive genopbygget, dels de kirker og slotte, der havde overlevet krigen. Vi skulle se, hvad ondskab kunne føre til, men vi skulle også se, at der trods ødelæggelsen var håb. Et håb om, at der ud af rædslerne kunne vokse en ny og bedre verden op og en tro på, at der var noget smukt, der altid overlevede, og som vi skulle glæde os over på trods af problemerne.

For der var problemer, og mine forældre var bange, som vi voksne kan være bange i dag. Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki og de efterfølgende utallige prøvesprængninger og oprustning gjorde dem bange, men det var ikke en angst, de delte med os børn. Angsten var der, men den måtte aldrig overskygge troen på fremtiden – og ikke mindst håbet for fremtiden.

Troen på fremtiden var selvfølgelig ofte båret af den fremvoksende velfærdsstat, på samme måde, som den manglende tro på fremtiden hos dem, der siger, at de unge ikke vil få det bedre end os, er båret af, at der er grænser for velfærdsstatens vækst.

Men håbet er ikke bundet til den materielle vækst, som velfærdsstaten er udtryk for. Håbet er hos unge bundet til troen på, at de kan gøre det bedre end generationen før dem. De unge skal også i dag have lov til at håbe. Håbe på, at netop de løser klimaproblemerne, skaber fred i verden, løser kræftens gåde, gør store ting og bliver anerkendt for det, de gør. Sådan drømte vi andre engang, og sådan drømmer de unge stadig. Det er de drømme, vi tager fra dem, når vi siger, at de vil blive den første generation, der ikke får det bedre.

Min far søgte med turene til Tyskland at fortælle mig om sin generations største fejltagelse. Ikke for at jeg skulle blive fortvivlet, men for at jeg skulle tro og håbe på, at jeg aldrig gentog fejltagelsen. Vore fejltagelser må vi altid tale sandt om – især over for den kommende generation, men vores fortælling om disse fejltagelser må altid i sig have håbet. Det håb, der gør, at de unge stadig har troen på, at de kan gøre det bedre, end vi gjorde. At tage håbet fra de unge er at gøre alt ligegyldigt, og der, hvor ligegyldigheden råder, der er helvede.

Henrik Sommer er valgmenighedspræst og tidligere rektor.