Præsteforeningen: Vi rådgiver ikke provster og biskopper om deres ledelsesopgaver

Rådgivning af provster og biskoppen sker kun, når denne har behov for at få rådgivning i forhold til sine egne løn- og ansættelsesvilkår, skriver Jette Frederiksen, der er direktør i Den Danske Præsteforening

I ET DEBATINDLÆG i Kristeligt Dagblad den 6. april fremfører sognepræst Carsten Mulnæs en lang række synspunkter om dårlig ledelse og arbejdsmiljø i folkekirken. I et svarindlæg den 12. april tilbageviser provst Peter Birch mange af de påstande, som Carsten Mulnæs kommer med. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Peter Birchs tilbagevisninger og den miskreditering af både tillidsrepræsentanter og provsternes intentioner, det er dybt ukonstruktivt.

For fuldstændighedens skyld skal jeg dog supplere med enkelte oplysninger om Den Danske Præsteforenings arbejde. Carsten Mulnæs hævder blandt andet, at Præsteforeningen ikke kan varetage præsternes interesser, fordi foreningen organiserer både provster og biskopper. Som mange andre faglige organisationer organiserer Præsteforeningen ledere, og det kræver naturligvis, at der er klare linjer i rådgivningen. Præsteforeningen rådgiver ikke biskopper og provster, når det drejer som om deres ledelsesopgave. Provsten kan altså ikke ringe til Præsteforeningen og få gode råd til, hvordan man afskediger en præst. Rådgivning af provster og biskoppen sker kun, når denne har behov for at få rådgivning i forhold til sine egne løn- og ansættelsesvilkår.

Når en præst henvender sig til Præsteforeningen, rådgiver konsulenterne med udgangspunkt i de løn- og ansættelsesretlige vilkår. Her har rådgiverne et rådgivningsansvar, der sikrer, at en konsulent er forpligtet til at give korrekt rådgivning og varetage medlemmets interesse bedst muligt i en given situation. Dette ansvar tager vi meget alvorligt. Klager en præst over en provst og begge henvender sig til Præsteforeningen, vil de blive rådgivet af forskellige konsulenter, og der er vandtætte skotter mellem konsulenterne.

En ting er jeg dog enig med Carsten Mulnæs i: Mobning er et problem, og det skal tages alvorligt. Det er dog en meget forsimplet og udokumenteret påstand at tilskrive provsterne årsagen til mobning. Både provster, biskopper og Præsteforeningen tager problemer med mobning yderst seriøst, og der er iværksat en lang række aktiviteter, der skal bidrage til at fremme et godt arbejdsmiljø på alle niveauer.

Jette Frederiksen er direktør i Den Danske Præsteforening.