Præstekadetter: Erfaringer med folkekirken giver præster på vej

Jeg er afklaret – jeg er præst på vej. Og jeg kan næsten ikke vente, skriver teologistuderende og præstekadet Laura Kjærgaard Fischer

Jeg er teologistuderende på Aarhus Universitet og ved at færdiggøre mit første år på kandidatuddannelsen. Og så er jeg præstekadet ved Favrskov Provsti.

Jeg har igennem hele min uddannelse været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle være præst. Opgaverne var for mig at se mange, uoverskuelige og uhåndgribelige og ansvaret for stort. Kunne og ville jeg det?

Der er heldigvis mange måder at få indsigt i folkekirken på, og min erfaring er, at præster gladeligt deler ud af deres erfaring. Og jeg er for så vidt enig i, at det primært er de studerendes opgave at opsøge det, de mangler af indsigt. Men det er et fælles ansvar, at erfaringerne med præstearbejdet bliver så virkelighedsnært som muligt.

Så det var heldigt for mig, at Favrskov Provsti oprettede akademiet for præstekadetter og rakte ud til os studerende. Akademiet tilbød et studiejob, som skulle løbe ved siden af kandidatuddannelsen og netop give indsigt i, hvordan det er at være præst. Der var intet krav om at være sikker på, at man ville være præst, tværtimod. Det var et tilbud om erfaring. Og herigennem afklaring.

Jeg søgte og fik jobbet og startede i august 2019 sammen med fire andre kadetter. Siden da har vi fået undervisning i akademiet, observeret og arbejdet i praksis med en række af præstens opgaver. Vi har forberedt og holdt en del formesser og prædikener i provstiets sogne, vi har undervist, holdt spaghettigudstjenester og så videre. Gennem vores arbejde har vi været ude hos provstiets præster, som har givet feedback og delt ud af deres erfaringer, og vi har mødt et væld af forskellige menigheder, som har taget imod os med åbne, varme arme.

De opgaver, der før virkede helt uoverskuelige, er gennem undervisning og praksisarbejde blevet brudt ned til håndgribelige størrelser. Det har givet mig tro på, at jeg kan løfte opgaven.

Som en bonus har det været en kæmpe fordel for mit studieliv: Der er blevet sat praksis på al den teori, vi har lært, hvilket har givet en anden og måske dybere forståelse og viden om, hvordan jeg kan bruge og omsætte den teori, jeg lærer, til praksis ud over en større faglig selvtillid.

Jeg er dybt taknemmelig for den erfaring, jeg nu har og endnu når at opbygge som præstekadet, inden jeg skal ud på egne ben.

Den erfaring, indsigt og det netværk af præster, menighedsrådsmedlemmer og menigheder vil både blive til gavn for den menighed, jeg i fremtiden bliver en del af, og for mig selv.

Jeg er afklaret – jeg er præst på vej. Og jeg kan næsten ikke vente.

Laura Kjærgaard Fischer er teologistuderende. Indlægget er skrevet på vegne af Favrskov Provstis præstekadetter: Anne Marie Munk Sørensen, Anne-Petra Bandringa, Gaute Holm-Hansen og Valdemar Mahon Ringsmose.