Folkekirken må tage ansvar: Her er en række tiltag, der kan modvirke præstemangel

ET UDVALG bestående af folkekirkens ledende organer har for nylig udfærdiget en betænkning til Kirkeministeriet, som skal hjælpe med at komme præstemanglen til livs. De foreslår, at andre akademikere end teologer skal kunne blive præster, fordi der ikke uddannes teologiske kandidater nok. Og fordi de, der færdiggør uddannelsen, ikke i tilstrækkelig grad ønsker at arbejde i folkekirken. Man frygter altså en præstemangel, og hvad kan det skyldes?

Det skyldes, at mange teologistuderende, når arbejdsmarkedet truer på den anden side, falder fra, fordi aftageren, folkekirken, er en fuldstændig ukendt størrelse for de fleste.

Når man hele sin studietid har mødt fordomme om præstegerningen fra sine omgivelser, intet kendskab har til folkekirken og måske er i tvivl om sin egen tro, så er folkekirken ikke en mulighed, men en mulig blindgyde. For der er ikke mange indlysende karrierevalg for en teolog, som ikke vil arbejde i folkekirken.

Man kan spørge sig selv, hvem der ønsker at være læge, hvis man aldrig har prøvet at stå med patienter på et sygehus. Hvem vil være lærer uden først at have stået i et klasseværelse foran 24 elever? Og hvem vil være præst, hvis man ikke har sat sine ben i kirken siden konfirmationen og aldrig har forholdt sig til forkyndende arbejde? Svaret er, at det vil og tør meget få.

Selvom teologistudiet kan karrierevejlede de studerende, kan den ikke øge den praktiske del af uddannelsen uden at komme på kant med armslængdeprincippet til folkekirken og dermed studiets videnskabelighed. Desuden er teologiuddannelsen ikke en professionsuddannelse for præster.

DERMED LIGGER BOLDEN hos folkekirken og betænkningsudvalget, og det burde ikke komme bag på dem, at der er problemer med frafald på teologiuddannelsen.

Det er ikke mere end halvandet år siden, at jeg som daværende næstformand for studienævnet på Det Teologiske Fakultet blev spurgt af Kristeligt Dagblad, hvad man kunne gøre for at minimere det tiltagende frafald på teologiuddannelsen.

Min opfordring dengang var som nu, at folkekirken bør reagere og komme på banen for at komme den formodede præstemangel til livs. Dengang manede Københavns biskop til besindighed og opfordrede os studerende til at læse videre og fordybe os. Det har vi så gjort. Men frafaldet er ikke blevet mindre, og den mulige præstemangel er stadig et varmt emne. Og man fristes til at spørge:

Hvilke tiltag har folkekirken selv taget indtil nu for at ”gøre sig til” for de studerende, før uddannelsen afsluttes og den halve årgang har forladt skolebænken til fordel for andre studier? Svaret er tæt på ingenting.

Der er dog flere tiltag, som folkekirken nemt kunne implementere:

For det første kunne man oprette en jobbank i de enkelte stifter tæt på uddannelserne. Det er helt normalt i staten, at styrelser og ministerier har studenterstillinger, så hvorfor gør folkekirken ikke det samme? To studenter ansat i hvert provsti til kordegnearbejde, konfirmandundervisning og mulighed for at prædike en gang imellem. Det er den bedste måde at møde sin fremtidige arbejdsplads på.

For det andet kunne man tilbyde praktikforløb. Lolland-Falsters Stift har allerede med succes afholdt præstepraktik en del år og har ikke udfordringer med at rekvirere arbejdskraft. Måske andre stifter skulle gøre dem kunsten efter?

For det tredje kunne man, hvis man vil tiltrække den færdiguddannede teolog til udkantsstifterne, følge universiteterne og sundhedssektorens erfaringer og give favorable vilkår for ansøgere som for eksempel en bedre løn, et kørselsfradrag på grund af lange afstande, flere studiedage, gratis bolig i fem år eller lignende. Mulighederne er der, og andre brancher gør allerede brug af dem med succes. Og så skulle man generelt overveje at forhøje præsternes løn, så den blev sidestillet med andre akademikere i staten med samme uddannelseslængde.

Når udvalget i stedet går direkte til en paragraf 2-løsning, spørger jeg mig selv, om de overhovedet vil have mig. Dette er ikke ment som et udtryk for klynk og offermentalitet fra min og mine medstuderendes side, selvom jeg ved, det kan lyde sådan. Dette er en frustration over, at min kommende arbejdsplads ikke engang prøver at høste de lavthængende frugter og blot forsøge sig med at tiltrække de nye teologer.

MEN DET, DER RYSTER MIG MEST, ER, at biskopper, provster og Præsteforeningen ikke forsvarer teologien og dens betydning for præstegerningen. Jeg er klar over, at mange på det seneste har udtalt, at de, som kom i 1970’erne og 1980’erne uden teologiuddannelsen i bagagen, har været fremragende præster, og jeg tilslutter mig gerne det synspunkt. Men der fås ikke et bedre fundament for præstegerningen end den teologiske uddannelse, og det ville jeg gerne høre mine fremtidige kolleger bakke mig op i.

Teologiuddannelsen er den eneste, hvor man stifter bekendtskab med både sprog, historie, kultur, filosofi, samfund og sociologi. Den giver en kritisk tilgang til kristendommen samtidig med, at den giver forudsætningerne for at diskutere, reflektere over og tage brydetag med nogle af livets store spørgsmål. Teologen har altid denne viden og sin analytiske kompetence med sig, og han forstår, hvordan vi som samfund i vores kultur og identitet forholder os til Bibelen og kristendommen. Evangeliet kan derfor forkyndes med baggrund i hverdagens erfaringer samtidig med, at teologen forholder sig videnskabeligt til Bibelen.

Jeg er snart færdiguddannet teolog og vil gerne være præst. Jeg har arbejdet som sanger i folkekirken, siden jeg var ni år, jeg kender organisationen godt, og jeg føler mig tryg ved liturgien og rustet til mine kommende arbejdsopgaver. Jeg ved, at der venter mig et spændende, udfordrende og alsidigt arbejde.

Jeg glæder mig, fordi jeg ved, hvad der venter mig. Men størstedelen af mine medstuderende, som begynder på den teologiske uddannelse, kender ikke folkekirken og vil meget naturligt være mere fremmedgjorte over for tanken om en fremtid som præst. Folkekirken må derfor selv komme på banen og tage et ansvar for at fortælle, at det er spændende og attraktivt at være præst, hvis man stadig mener, at præsteembedet også i fremtiden skal besættes af uddannede teologer.

Det er bare med at komme i gang.

Thomas Neergaard er stud.theol. og tidligere næstformand i studienævnet ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.