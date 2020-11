Professor emeritus: I dag bør al teologi munde ud i et forsvar for kristendommen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvordan kan man forsvare og begrunde kristendommen? Det er i dagens Danmark det vigtigste teologiske oplysningsprojekt

Det er kommet lidt bag på mig, at min kronik i Kristeligt Dagblad den 27. oktober under overskriften ”Teologien er på vej til at blive hjemløs på universitetet” har vakt så megen debat. Sagen blev taget op dagen efter på lederplads, som stort set gentog mine synspunkter, men skærpede dem yderligere i overskriften ”Teologien, der blev væk”.

Det gjorde tre af mine tidligere kolleger på Aarhus Universitet sure: professor i dogmatik Anders-Christian Jacobsen på Facebook, professor mso Bo Kristian Holm i et indlæg den 29. oktober og professor i religionsvidenskab Hans Jørgen Lundager Jensen i et indlæg den 3. november, og de beskyldte mig for henholdsvis at vrøvle, at opfinde ikke-eksisterende problemer og at blande tingene uhjælpeligt sammen.

De tog åbenbart den rejste diskussion om teologiens udvikling som en personlig kritik, som om de ikke gjorde nok eller ikke gjorde det rigtige. Det var mildest talt ikke hensigten, for de tre nævnte kolleger er netop nogle af dem, der er flittigst med hensyn til at vise teologiens samfunds- og kirkelige relevans både i deres foredrags- og skribentvirksomhed. Al respekt.

Københavnerne har ikke ytret sig, selvom der måske også der kunne være behov for en diskussion af teologiens kernefaglighed, når man anerkender et teologisk ph.d.-projekt i tykfobi, som det er blevet beskrevet i Kristeligt Dagblad den 6. oktober.

I diskussionen, først og fremmest på Facebook, er jeg blevet beskyldt for at være en gammel ronkedor, der hellere skulle tie stille. Og det kan disse kritikere da have ret i. En lille trøst er dog, at jeg har fået opbakning fra andre, som befinder sig i tilsvarende aldersgruppe, og som over årene har spillet en stor rolle i dansk teologi.

En skriver: ”Det er velgørende, at du så at sige på lavets vegne har mod til at repræsentere nødvendige synspunkter, der efterhånden er blevet hjemløse i vor teologiske og kirkelige sammenhæng.”

En anden hævder: ”Afstanden mellem de teologiske uddannelsessteder på den ene side og præster, folk og folkekirke på den anden er katastrofal. Mange af de unge præster synes hjælpeløse og uden begreb om, hvad de skal bruge deres universitetsuddannelse til. Så vidt jeg kan se, er afstanden mellem systematik og bibelfag meget stor. Jeg lytter med stor opmærksomhed til lærerne på Menighedsfakultetet. Jeg er betænkelig ved ansættelse af ikke-teologer ved fakulteterne. De har svært ved at se teologiens sammenhæng og teologiens relevans for kristendom, folk og kirke.”

Nå, selvom en sådan opbakning luner, så afgør det jo ingenting. Mit anliggende var apologetikken, det vil sige det intellektuelle forsvar for kristendommen, og det virker helt surrealistisk at skulle argumentere for det i disse dage, hvor jøder og kristne, kirker og synagoger angribes med dødelig udgang til følge.

Min interesse for at arbejde med dette emne blev genvakt, fordi jeg blev inviteret til at deltage i og bidrage til et kursus på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) om netop dette emne tilrettelagt af lektor Lars Sandbeck. Derigennem blev jeg også opmærksom på Lars Sandbecks nye bog ”Den gudløse verden”, som munder ud i et stærkt forsvar for apologetikkens genkomst.

Har man for øvrigt bemærket den udvikling, der har været inden for det pastoralteologiske felt? I min studietid var den praktiske teologi et skilt på en dør samt et kursus på Pastoralseminariet i København ledet af pastor Brøndum. Der var én ansat. I dag er der på FUV’s hjemmeside opregnet 36 ansatte. Nok ikke alle sammen fuldtidsansatte, men institutionen har et budget, der er større end de teologiske fagområder i henholdsvis Aarhus og København. Folkekirken har altså ment det nødvendigt at opruste og bruge mange ressourcer på dette felt. Samtidig klager de universitære teologiske fagområder over manglende studerende og ressourcer. Den udvikling er der selvfølgelig mange grunde til. Min påstand er, at en medvirkende årsag er den udvikling, som teologien selv har gennemløbet, hvor faktorer som tværfaglighed, internationalisering og religionsvidenskabeliggørelse har spillet en rolle.

I stedet for at videreføre den konkrete polemik med gamle og nye kolleger, så tillad mig at fortælle, hvordan jeg selv har arbejdet med disse problemer i mine teologiske studier.

Tværfagligheden blev jeg tvunget ud i, da jeg begyndte min teologiske forskning, hvor jeg ville arbejde med de to problemer, der for mig er at se er underbelyste – for ikke at sige uløste – i K.E. Løgstrups teologi: lidelsens problem og tros- og vidensproblemet. I arbejdet med lidelsens problem skete det i en diskussion med psykologien, og i tros- og vidensproblemet blev forholdet til naturvidenskaben afgørende.

Det førte til strukturerede samtaler med konkret arbejdende naturvidenskabsfolk inden for rammerne af Forum Teologi Naturvidenskab samt videregående studier, der resulterede i en disputats om forholdet mellem teologi og naturvidenskab. Men bemærk: Mit tværfaglige arbejde var altid fokuseret på og inspireret af det centrale teologiske anliggende: Jeg ville belyse grundlæggende religionsfilosofiske emner til gavn for kirkens forkyndelse og undervisning.

Internationaliseringen deltog jeg selv i og arbejdede konkret med i forbindelse med mit arbejde som leder af studieafdelingen i Det lutherske Verdensforbund i 1990’erne. Kendskabet til og samarbejdet med lutherske og andre kirker og teologiske uddannelsessteder ud over hele Jorden var uhyre inspirerende, en inspiration, som jeg håbede at kunne videregive til de studerende, da jeg kom tilbage til universitetet og fik ansvaret for fagområdet missionsteologi. Igen: Internationaliseringen var båret af en teologisk kerneinteresse, nemlig at skabe forståelse og sympati for den mangfoldige globale kirke.

Da jeg kom tilbage til Aarhus Universitet i 1999, kastede jeg mig over det, jeg stadig ser som den største udfordring for teologi og kirke i Danmark, nemlig den voksende religiøse pluralisme. Jeg grundlagde Center for Multireligiøse Studier (i dag Center for Samtidsreligion), hvis fremmeste projekt var Det Danske Pluralismeprojekt, som afgørende har skærpet bevidstheden om den øgede religiøse pluralisme i Danmark.

Her arbejdede jeg tæt sammen med vidende folk fra religionsvidenskab. Med almindelige sociologiske og religionsvidenskabelige metoder beskrev vi og karakteriserede de mange religiøse grupperinger: Hvor mange er de? Hvor bor de? Hvad lærer de?

Igen: Religionsvidenskaben er en vigtig og givende disciplin helt afgørende for at manøvrere i det multireligiøse samfund, men inden for den teologiske fagkreds er den en hjælpedisciplin i forhold til at klargøre den teologiske interesse: Hvordan kan og skal teologi og kirke reagere på den voksende religiøse pluralisme, hvor man er gået fra ”mono til multi”, fra monoetnisk til multietnisk, fra monokulturelt til multikulturelt og fra et monoreligiøst til et multireligiøst samfund?

I lyset af denne multireligiøse virkelighed og islams vækst er for mig at se den egentlige teologiske opgave af apologetisk natur: Hvordan kan man forsvare og begrunde kristendommen? Det er i dagens Danmark det vigtigste teologiske oplysningsprojekt.

Viggo Mortensen er tidligere direktør for den teologiske studieafdeling i Det lutherske Verdensforbund samt lektor i etik og religionsfilosofi og professor i global teologi på Aarhus Universitet.