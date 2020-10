Professor: Forhåbentlig ligger der mere bag biskops drastiske beslutning

Særligt følgende af biskop Peter Skov-Jakobsens klagepunkter springer i øjnene: at menighedsrådet har henvendt sig til ham med klager over en præst og opfordringer til at afskedige vedkommende. Hvordan kan det blive chikanøs adfærd?

Det er svært at forestille sig, hvordan man på et halvt år kan gå fra indsættelse af en ny præst til tilbagetrækning af begge præster fra sognet og dets kirke – som det er sket i Aalholm.

Ved præsteansættelser indsendes ansøgningerne til biskoppen, der på et møde med menighedsrådet rådgiver om, hvilke af ansøgerne der passer til sognet herunder dets teologiske profil og tradition. Dernæst indstiller menighedsrådet, eventuelt med flertal og et eller flere mindretal. Provsten er typisk involveret – om ikke andet må biskoppen formodes at høre provsten i sogne, hvor der notorisk har været ”ballade”.

Den præst, der blev indsat i Aalholm Sogn første søndag i advent 2019, og som nu er trukket tilbage fra sognet, må altså have været omfattet af en indstilling fra menighedsrådet mindre end et år før miseren.

Hvad er der sket? Var det en mindretalsindstiling, som flertallet i rådet ikke vil respektere? Har menighedsrådet lovet ændrede tjenesteforhold for en kirke-og kulturmedarbejder uden at kunne eller ville leve op til det i praksis? Hvorfor har provsten så ikke meddelt et tjenesteretligt sikkert format? Eller har præsten som ansøger lovet at ville indgå i arbejdet med sognets frivillige – uden efter sin indsættelse at kunne eller ville leve op til opgaven? Et så bevidst menighedsråd har næppe undladt at beskrive de faktiske forhold i sognet. For ingen kan eller må jo ”lyve sig i embede”, som Kirkeministeriets desværre alt for tidligt afdøde afdelingschef på personaleområdet Steffen Brunés udtrykte det på et årsmøde i Selskab for Kirkeret for få år siden.

Så der ligger forhåbentlig mere bag biskop Peter Skov-Jakobsens drastiske beslutning og de skriftlige formuleringer om og til menighedsrådet fra både biskop og provst. Udtalelser, som i deres sproglige udformning fremkalder undren. Taler og skriver man virkelig sådan i offentlig forvaltning i Københavns Stift?

Særligt to af biskop Peter Skov-Jakobsens klagepunkter springer i øjnene: at menighedsrådet har henvendt sig til ham med klager over en præst og opfordringer til at afskedige vedkommende. Hvordan kan det blive chikanøs adfærd? Menighedsrådet har ikke andre muligheder, hvis rådet mener det – og det har ovenikøbet ret til at henvende sig til provst og biskop, jævnfør menighedsrådslovens paragraf 39, stykke 3.

Biskoppen kan så meddele menighedsrådet, at det aldrig kunne falde ham ind at rejse en sag, at den er helt ubegrundet – men hvordan kan det blive chikanøst at benytte de få muligheder, et menighedsråd har for at reagere på den indsatte præst?

Måske skal vi finde noget af forklaringen i afgrænsningsvanskeligheder efter ændringen af menighedsrådsloven i 2007. Det samlede ansvar for kirken i sognet er, bortset fra det konkrete præstelige arbejde (og herunder tilsynet med kirke- og kulturmedarbejdere), henlagt til det samlede menighedsråd med præsterne som medlemmer.

Det er måske vanskeligt at administrere i praksis – ikke mindst når man får ansat præster, der i teologisk begrundet embedsudøvelse øjensynligt ligger så langt fra sognets tradition som overhovedet vel muligt.

Hvordan i al verden kunne det gå til? For det skulle jo nødigt danne mode – for ikke at tale om legitim praksis – at man på et halvt år går fra indsættelse af ny præst til tilbagetrækning af den gejstlige betjening fra sognets kirke og menighedsråd og påtale over for et menighedsråd for at anvende de lovlige midler, det har til rådighed.

Lisbet Christoffersen er professor i kirke- og religionsret ved Roskilde og Københavns Universiteter.