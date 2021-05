Professor: Syrien-sag viser, hvordan populistisk retorik sætter den saglige politiske fornuft ud af spillet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Statsministeren har – af magtstrategiske grunde – ment sig nødsaget til at føre en udlændingepolitik, der ikke er til at skelne fra Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges. Og den politik har hun ikke begrundet fornuftigt, skriver dr.theol. Svend Andersen

Var det fornuften, der sejrede, da statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes regering forleden besluttede, at de tre kvinder og deres 14 børn skal hentes til Danmark fra fangelejrene i Nordsyrien? Det kommer sandelig an på, hvad man forstår ved fornuft.

Ifølge mediernes billede er der tale om den instrumentelle og kalkulerende fornuft, der står i magtens tjeneste. I medier som TV 2 News får vi den politiske virkelighed præsenteret gennem såkaldte kommentatorer eller analytikere. Det er for det meste forhenværende politikere og partipolitiske spindoktorer. I udsendelser som for eksempel ”Besserwisserne” er det deres opgave at ”analysere” det politiske liv på en måde, så det bliver til underholdning. Og underholdende er det, når politik bliver reduceret til magtkampe – mellem regering og opposition, regering og støttepartier, partiformand og næstformand og så videre.

I dette regi bliver beslutningen om at hjemtage børnene og deres mødre til en ”kovending”, et nederlag for regeringen og en sejr for dens støttepartier. For oppositionen er det et løftebrud og ligefrem landsforræderi. Statsministeren forsøger sig med en saglig og pragmatisk argumentation: Der er større sikkerhedsrisiko forbundet ved at lade børn og mødre blive i lejrene end at hente dem til Danmark. Desværre er den argumentation alt for gennemskuelig. Hvis det er den, der motiverer regeringen, burde beslutningen om hjemtagning være truffet for længe siden.

Sandheden er jo den, at Mette Frederiksen har bundet sig til en politik, der stred mod enhver egentlig fornuft. Hun har – af magtstrategiske grunde – ment sig nødsaget til at føre en udlændingepolitik, der ikke er til at skelne fra Dansk Folkepartis og Nye Borgerliges. Og den politik har hun ikke begrundet fornuftigt, men populistisk. Retorikken lød: De pågældende kvinder har ”vendt Danmark ryggen”. De har tilsluttet sig en terrorbevægelse, der har halshugget folk og begravet spædbørn levende. Danmark er ikke deres hjem.

Den socialdemokratiske udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, har fremført denne retorik igen og igen. Og fra oppositionen har vi hørt det samme, også fra Venstre og De Konservative. Det er en retorik, der appellerer til de mest primitive følelser, i dette tilfælde især hævngerrighed. Den populistiske retorik sætter den saglige politiske fornuft ud af spillet. Demokratiets og retsstatens fornuft. Dens argumentation lyder nogenlunde sådan: De pågældende kvinder har handlet aldeles forkasteligt. Men de er danske statsborgere, og staten skal ikke fordømme sine borgere moralsk. Den skal behandle dem i overensstemmelse med retten, både dansk lovgivning og internationale konventioner. Kvinderne bør hentes til Danmark og stilles for retten og eventuelt dømmes og straffes. Ikke kun friheden, men også retten gælder for Loke såvel som for Thor.

Denne sagligt-fornuftige måde at forholde sig til problemet med al-Hol-kvinderne på er i den aktuelle debat for eksempel blevet fremført af den konservative tidligere minister Per Stig Møller. Men han tilhører en politikertype med et intellektuelt format, som tilsyneladende er forsvundet fra magtens scene, både i rød og blå blok.

Så den kalkulerende fornuft sejrede over den sagligt-demokratiske? Det ser sådan ud. Og så alligevel. Ifølge den gamle tyske filosof Hegel findes der en ”fornuftens list”. Det vil sige, at historien bevæger sig frem mod en fornuftig tilstand på trods af de agerende menneskers ufornuft. Både regeringen og det meste af oppositionen har vitterligt ageret aldeles ufornuftigt i forhold til kvinderne i de syriske lejre. Men uden at ville det er de i al deres populisme blevet brikker i et politisk spil, der nu fører til en fornuftig løsning. Retten ser ud til at sejre.

Svend Andersen er professor emeritus, dr.theol., Aarhus Universitet.