Professor: Teologiens historiske dele er ikke blot en hjælpedisciplin til systematisk teologi

Som følge af debat om bibelvidenskab på teologistudiet svarer professor i religionsvidenskab Anders Klostergaard Petersen her ph.d.-studerende i systematisk teologi Simon Schmidt

I ET DEBATINDLÆG i Kristeligt Dagblad den 23. juli tager ph.d.-studerende ved Lunds Universitet Simon Schmidt til genmæle over for min kommentar i samme avis som reaktion på en anmeldelse af Thomas Reinholdt Rasmussen. Man skal ikke tærske langhalm på debatter, men da der er centrale teologiske spørgsmål og eklatante misforståelser på spil, må det være rimeligt at sætte tingene på plads.

Schmidt gør mig til talsmand for det synspunkt, at bibelvidenskab skal afholde sig fra teologiske overvejelser. Han opponerer med rette mod opfattelsen, som jeg imidlertid aldrig har udtrykt. Hvad jeg skrev var, at man ikke skal sammenblande historisk og systematisk teologisk arbejde, og det er noget ganske andet, end hvad Schmidt har forstået. Sans for nuancer er en god ting, når man læser.

Men er det ikke bare flueknepperi om ord? Ingenlunde. Der er væsentlige ting på spil. Betydelige dele af dansk teologi beherskes af den vildfarelse, at egentlig teologi udgøres af de systematiske fag: dogmatik, etik og religionsfilosofi og nu også missionsteologi. Det er ikke min opfattelse, men den ligger til grund for både Schmidts indlæg og Rasmussens anmeldelse. At historisk arbejde skulle være mindre teologisk relevant og må suppleres af systematisk teologiske refleksioner for at være teologi, er ikke alene en ahistorisk vildmand, men det strider også mod en grundlæggende indsigt i evangelisk-luthersk teologi.

DE TEOLOGISKE FAG var i det 19. århundrede i vid udstrækning identiske i forståelse. Bibelvidenskaben var spændt for en systematisk teologisk vogn, hvis bibelske kørebane var omkranset af dogmatiske hegnspæle. Det ændrede sig i løbet af 1890’erne, hvor en yngre og begavet vennekreds af teologer havde courage til at indlede et opgør. I 1899 udkom Gunkels licentiatafhandling om Helligåndens virkninger ifølge den populære opfattelse i apostolsk tid og i Apostlen Paulus’ lære. Et bibelsk- teologisk studie. Det var indledningen til en ny fase, hvor man søgte at læse teksterne ud fra deres historiske kontekst. Afhandlingen var så kontroversiel, at Gunkel måtte lide den forsmædelige tort at blive gammel- og ikke nytestamentler, som det var hans lyst.

Med Den Religionshistoriske Skole i Göttingen løsrev bibelvidenskaben sig fra den systematisk-teologiske spændetrøje, den hidtil havde båret. Skønt Bultmann var elev af flere af skolens eller snarere vennekredsens vægtigste repræsentanter, betød det tidehverv, han og Barth initierede i tysk teologi omkring 1920, at bibelvidenskaben på ny blev lagt i et systematisk-teologisk Prokrustesleje. Først fra slutningen af 1970’erne kunne indsigterne fra Den Religionshistoriske Skole atter vinde gehør, ikke mindst hjulpet gensidigt på vej af en fremspirende religionsvidenskab, en stadigt større indflydelse fra jødiske kolleger og et anglo-amerikansk universitetsmiljø, der var mindre konfessionelt bestemt end det europæiske.

I opfattelsen ligger også en væsentlig indsigt i en luthersk og renæssance-humanistisk tradition, at man til stadighed må gå til kilderne. Systematisk teologi bør konstant udfordres af, at det, den troede stod i teksterne, står der ikke, men at det forholder sig omvendt. Det kan bidrage til at inspirere ny systematisk teologi, men kun under den klare forudsætning, at man holder historisk og systematisk arbejde adskilt. Grundig filosofi og videnskabsteori bidrager mod den fare, Schmidt berettiget advarer mod, at det overlades den studerende selv at tænke fagene sammen. Sammentænkning betyder imidlertid ikke sammenblanding.

Var teologiens historiske dele blot en systematisk hjælpedisciplin, der i udgangspunktet er teologien fjern, fordi historie grundlæggende er humanistisk, har man i uvidenhed bortkastet en betydningsfuld del af sin teologiske arv. I novellen Guillaume de Martoniere fremhævede Blicher: ”Mennesket skal huske sin Fortid for at berede sin Fremtid. Veed jeg ikke, hvem jeg var: veed jeg ejheller, hvem jeg er, hvem jeg vorder.”

Det bør også moderne (systematisk) teologi besinde sig på.

Anders Klostergaard Petersen er professor mso ved Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet.