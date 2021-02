Psykolog: Ny epidemilov er tavshedspligtens endeligt for præster og psykologer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I tirsdags vedtog et flertal i Folketinget den nye epidemilov, hvor regeringen kan pålægge personer og organisationer at indsamle og registrere oplysninger om medlemmer, ansatte og gæster med videre med henblik på opsporing af smitte. Loven træder i kraft ved smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme, hvilket må siges at være en meget bred kategorisering.

I Danmark har vi hemmelige valg, så vi ikke risikerer at blive forfulgt på grund af vores politiske overbevisning, og en række personlige oplysninger betragtes som særligt følsomme såsom seksualitet og religion. I dataforordningen er dette følsomme personoplysninger, som nyder særlig beskyttelse.

Fordi vi i vores demokratiske dna ved, at netop den type oplysninger kan bruges forkert. Og fordi vi ved, at det er fundamentalt for vores demokrati, at vi kan deltage uden at blive registreret i et kartotek.

Men med den nye epidemilov kan kirkerne fremover blive pålagt at registrere alle, der kommer til gudstjenester eller taler med en præst.

Læger og psykologer kan blive tvunget til at indberette, hvilke patienter og klienter de har været i kontakt med.

Politiske partier eller fagforeninger skal indsamle og registrere oplysninger om, hvem der deltager i deres møder.

Myndigheder, institutioner og sundhedspersoner skal efter anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed videregive oplysninger fra patientjournaler med videre og omsorgsjournaler, hvilket er et uhørt brud på vores helt grundlæggende borgerrettigheder.

Den tavshedspligt, som er en hjørnesten i vores sundhedssystem og fundamentet for, at alle mennesker i – fortrolighed – har mulighed for at henvende sig til en sundhedsperson, uanset hvilke problemer eller sygdomme de har, bliver sat ud af kraft.

Den enkelte sundhedspersons eller en præsts tavshedspligt vil ikke kunne hævdes, det er en illusion. Med epidemiloven skal de fortælle, hvem de har været i kontakt med.

Lægen, sygeplejersken, psykologen, præsten og alle andre, som arbejder med mennesker, må sige nej og kæmpe for vores helt grundlæggende borgerrettigheder. Både på egne og hinandens vegne.

Vi må stå sammen og fastholde, at vi som sundhedspersoner aldrig giver informationer videre om de mennesker, som har vist os tillid ved at henvende sig til os.

Anne Knudsen er psykolog og foredragsholder.