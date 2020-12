Rådmand: Der er grund til bekymring over kolonihistorisk forundersøgelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Man kan i høj grad være bekymret for, hvad der kommer ud af det af historieforvridende og politiserende initiativer, skriver Nikolaj Bøgh (K) om finanslovsaftalen mellem regeringen og støttepartierne for 2021

I finanslovsaftalen mellem regeringen og støttepartierne for 2021 er der afsat en million kroner til en forundersøgelse vedrørende styrket formidling af dansk kolonihistorie. Styrket historieformidling er som udgangspunkt altid godt, men her kan man i høj grad være bekymret for, hvad der kommer ud af det af historieforvridende og politiserende initiativer.

Det var oprindeligt et krav, der blev fremsat af SF i juni, hvor partiet mente, at drabet på George Floyd i USA burde føre til selvransagelse i forhold til den danske kolonihistorie. Men dansk kolonihistorie har ikke noget med George Floyd at gøre, og den hyppigt fremsatte påstand om, at vores kolonihistorie er skjult eller undertrykt, er ganske enkelt usand.

Navnlig siden 100-året for overdragelsen af De Vestindiske Øer i 2017 har der været enorm fokus på Danmark som kolonimagt med en meget stor permanent udstilling på Nationalmuseet, omfattende bogudgivelser, talrige nye undervisningsmaterialer til folkeskoler og gymnasier og meget andet. Og allerede længe inden da affødte udgivelsen af Thorkild Hansens slavetrilogi omkring 1970 en omfattende debat om Danmarks andel i slavehandelen.

Men hverken SF eller de øvrige aftalepartier er efter alt at dømme reelt synderligt interesserede i historien, men vil meget gerne bruge den som alibi for at føre politik i nutiden.

Referencen til George Floyd viser, at det handler om såkaldt antiracisme, på samme måde som vi har set blandt Black Lives Matter Denmark tale ganske højlydt om. Danmarks koloniale fortid skulle efter sigende være årsag til strukturel racisme i det danske samfund, som blandt andet resulterer i, at vi fører en udlændingepolitik, som de pågældende partier og organisationer er uenige i. Men man skal ikke under falsk flag have lov til at bruge statens penge på at udbrede sine egne, meget tvivlsomt begrundede politiske synspunkter bag en tynd historisk fernis.

Forundersøgelsen skal ske ”i samarbejde” med Nationalmuseet.

Det er som udgangspunkt fornuftigt, men det er bestemt ingen garanti for, at resultatet også bliver det, og Nationalmuseet er – ikke mindst lige for tiden – vældig god til at læse den politiske skrift på væggen og forsøge at give de statslige bevillingsgivere det, som de tilsyneladende gerne vil have.

Der er grund til at holde meget kritisk øje med, hvad der kommer ud af det her.

Vi har ikke brug for offentlige udskamningssteder og identitetspolitiske missionsstationer, som kunstigt skaber større splittelse mellem mennesker.

Nikolaj Bøgh (K) er rådmand i Frederiksberg Kommune.