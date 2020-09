Generalsekretær: Regering skylder svar i debat om omskæring

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Nogle gange kan jeg være nervøs for, at vi som fællesskab kan være på vej mod et kulturelt diktatur, skriver forfatteren

Hvorfor har mange danskere det så svært med omskæring? Fordi det ud over at være fremmed for os også synes nærmest radikalt i sin natur sådan at tage konsekvenserne af en flere tusind år gammel befaling.

For mig at se rammer overrabbiner Jair Melchior hovedet på sømmet, når han i et interview med Israelsmissionens magasin, Evangeliet og den Jødiske Verden, fastslår: ”Man [danskerne] er for religionsfrihed, men kun hvis det ikke har konkret betydning.”

Således også partierne i Folketinget og regeringen. Særligt er den larmende tavshed fra regeringen bekymrende. Det helt konkrete spørgsmål er: Vil regeringen stå vagt om religionsfriheden, når den presses? Vil regeringen sikre, at minoriteter i Danmark fortsat kan praktisere deres religion, som de har gjort det i århundreder i Danmark?

Op til valget i 2019 blev alle de opstillingsberettigede partier spurgt om deres holdning til omskæring. Ingen af de traditionelt regeringsbærende partier kunne komme med et klart svar. Jovist, Socialdemokratiet er imod omskæring, men mener ikke, at et forbud er vejen frem. Mener man stadig det? I så fald skylder man minoriteter i Danmark at melde det klart ud. For den usikkerhed, der hersker i øjeblikket, kan ingen være tjent med. Hverken dem, for hvem det har konkret og praktisk betydning, eller for os andre, for hvem det har mere ideologisk betydning, men for hvem det også kan få praktisk betydning hen ad vejen, hvis først religionsfriheden bliver gradbøjet.

Frihedsrettigheder er noget, vi giver til andre – ikke noget, vi kan kræve selv. Vi kan ønske os dem eller håbe på dem. Men kræve friheden? Nej, det går ikke. Og som regel er det flertallet, som må være generøs og give friheden til mindretallet – også selvom flertallet undrer sig, forarges eller måske ligefrem væmmes.

Demokratiet handler også om at beskytte minoriteterne – ellers bliver det bare flertalsdiktatur. Og netop diktaturet er kendetegnet ved én måde at tænke på, én måde at opføre sig på. Diktaturet er kendetegnet ved et fravær af mangfoldighed, fordi man af den ene eller den anden grund har et ønske om enshed. Fordi det er lettere. Mere effektivt. Langt nemmere at kontrollere.

Nogle gange kan jeg være nervøs for, at vi som fællesskab kan være på vej mod et kulturelt diktatur. Et samfund, hvor vi ikke længere kan ånde. Ånde frit. Et samfund, hvor mangfoldigheden kvæles og en ekskluderende enshedskultur fremelskes. Hvor nysgerrigheden glemmes til fordel for snæversyn og hovmod.

Religions- og åndsfrihed er noget, vi giver til hinanden. Ikke fordi vi absolut skal. Men fordi vi kan. Fordi det er sådan et samfund, vi gerne vil leve i. Fordi Danmark ville være fattigere uden.

Regeringen skylder svar på spørgsmålet om omskæring.

Arne Pedersen er generalsekretær i Israelsmissionen.