Lektor: Skoler må indrette sig efter, at drenge og piger er forskellige

Feminisme-ideologiens kønsforståelse har desværre også sat spor i uddannelsessystemet til skade for drengene, skriver Lone Nørgaard, der er lektor, cand.mag

I DISSE MeToo-tider er det måske en idé at løfte blikket lidt fra vinklen, som siger, at alle kvinder er potentielle ofre, og alle mænd er potentielle krænkere?

Et godt sted at begynde er hos den amerikanske forfatter og underviser i filosofi Christina Hoff Sommers, som er kendt for sin kritik af den moderne feminisme. Hun var tidligt ude med sine analyser. I 1994 udkom ”Who Stole Feminism? How Women Have Betrayed Women” (Hvem stjal feminismen? Hvordan kvinder har forrådt kvinder).

Hendes tese er: Et stort antal begavede og indflydelsesrige feminister deler den opfattelse, at amerikanske kvinder fortsat lever i et patriarkat, hvor mænd kollektivt holder kvinder nede. Disse feminister samles for at udveksle historier og tale om deres vrede mod et mandsdomineret samfund. De ser undertrykkelse og ydmygelse overalt og føler sig konstant krænkede. Dagligt er offentligheden vidne til det feministiske raseri over, hvor dårligt kvinder bliver behandlet på arbejdspladsen, i retssystemet, på dates, i ægteskabet og i skolen.

Kritik af deres synspunkter bryder feministerne sig ikke om, og der er ingen fora, hvor de ”gamle” feminister – der kæmpede for ligestilling i form af stemmeret og lige adgang for mænd og kvinder til uddannelser og (politiske) embeder – kan krydse klinger med de nye ”gender-feminister”.

Her godt 20 år senere vil Sommers’ kritik falde i gødet jord – i hvert fald i Danmark. Få kvinder uden for universiteternes kønsforskningscentre bekender sig til feministernes irrationelle fjendtlighed over for mænd. Det er også igen legitimt at tale om biologiske forskelle på de to køn.

Imidlertid har gender-feminismen ifølge Sommers voldt ubodelig skade, ikke mindst på universiteterne. Her har feminister fået lov til at udøve indflydelse langt ud over, hvad deres antal og forskning berettiger til. Alle modstandere er blevet tromlet nidkært ned.

FEMINISTERS OPRINDELIGT berettigede angreb på den traditionelle, mandsdominerede kultur er blevet optrappet til et angreb på de rationelle standarder og metoder, der ellers har været universiteternes adelsmærke. Feminisme- ideologiens kønsforståelse har desværre også sat spor i uddannelsessystemet generelt og handicappet drenge. For mens feministerne har ført systematiske kampagner for, at pigerne er skrøbelige ofre med særlige behov, er det i virkeligheden drengene, der er det udsatte køn.

Krigen mod drenge og deres maskulinitet er emne for hendes bog ”The War Against Boys” (Krigen mod drenge), som udkom i 2000, og som nu foreligger i en opdateret udgave. Her følger en række af Sommers’ pointer:

For at adressere problemet, at drenge klarer sig dårligere i skolesystemet, må vi erkende den enkle sandhed: Drenge og piger er forskellige.

Som hovedtendens mangler drenge pigers sociale modenhed, hvilket mange drenge betaler en høj pris for. Hvad er løsningerne: Mere drengevenlige pensa? Flere mandlige lærere? Mere kønsadskilt undervisning? Specialklasser? Flere frikvarterer, hvor drenge kan komme af med deres kræfter? Feminismen ser alle drenge som potentielle voldsforbrydere, der skal have pillet aggressionen ud af kroppen. Almindelig, helt normal hankønsudfoldelse bliver ikke tolereret.

Historien lærer os, at maskulinitet holdt i ave af moral er magtfuld, konstruktiv og en gave til kvinder. Der er en helt afgørende forskel på sund og vildfaren maskulinitet.

Det moderne klasseværelse svigter drengene ved at være så ustruktureret, eftergivende og fjendtlig over for den konkurrenceånd, der ellers giver drenge incitament til at lære og udmærke sig. Vejen frem er i stedet:

1) Mere lærerstyret undervisning.

2) Struktur.

3) Stil høje forventninger.

4) Kontrol af, at hjemmearbejdet er gjort.

5) Øjeblikkelige sanktioner, hvis arbejdet ikke er gjort.

6) Større vægt lagt på ”tavst” arbejde.

7) Hyppige prøver.

8) Kønsadskilt undervisning.

At civilisere en dreng er at tillade ham at få det mest mulige ud af sig selv.

Vi har glemt en simpel sandhed: Normale mænds energi, konkurrencelyst og kropslige vovemod er ansvarlig for det meste af, hvad der er ret/rigtigt i denne verden.

Få vil benægte, at drenges aggressive tendenser skal svækkes og kanaliseres, men at være en dreng er ikke en social sygdom.

Når vi taler om kønsforskelle, refererer vi til statistiske gruppeforskelle, ikke til enkeltindivider, der sagtens kan gå på tværs af statistiske gennemsnit.

Når drenge kommer på skæv kurs, handler det typisk om en fraværende far.

IKKE MINDST Christina Hoff Sommers’ opskrift på, hvordan uddannelsessystemet kan imødekomme drenges behov, burde være pligtlæsning for alle lærere. For ikke at tale om pædagogiske forskere og diverse undervisningsministre.

Lone Nørgaard er lektor, cand.mag.