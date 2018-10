Ritualer er vigtige. Også for ikke-troende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Mange har ikke erkendt, hvor vigtig en rolle ritualer og ceremonier kan spille for vores liv – religiøse eller ej. De er med til at skabe en følelse af fællesskab og samhørighed, skriver begravelsesleder

EN AF MINE BEKENDTE er for nylig hjemvendt fra USA, og han fortalte lettere forfærdet om, hvordan han var blevet tvunget til at bede bordbøn. Da han ved, at jeg ikke bekender mig til nogen religion, blev han lidt overrasket over min reaktion: Jeg gav ham ikke ret i, at det da var en sær procedure, men at jeg i stedet mener, at vi burde genindføre dette ritual herhjemme.

Mange har ikke erkendt, hvor vigtig en rolle ritualer og ceremonier kan spille for vores liv – religiøse eller ej. De er med til at skabe en følelse af fællesskab og samhørighed, og tager over, der hvor fornuft ikke er nok. Vi ved nemlig godt med vores fornuft, at vi ikke behøver at takke nogen gud eller andre for, at vi får mad i dag. Vi får mad, fordi vi bor i et rigt samfund, fordi vi arbejder hårdt, og fordi ”sådan er det bare”.

Men en bordbøn kan være med til at markere, at vi faktisk sætter pris på, at vi er så heldige. Gennem bordbønnen tager man et minuts pause i den travle hverdag, hvor man trækker vejret, er sammen og måske får ro til lidt eftertænksomhed.

SOM BEGRAVELSESLEDER i Humanistisk Samfund oplever jeg en gang imellem, at religiøse ser det som en provokation mod kirken, at vi tilbyder ikke-religiøse ceremonier. Det ligger mig rigtig meget på sinde at forklare, at det på ingen måde skal ses som en kamp. Det skal netop ses som et alternativ.