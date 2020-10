S-ordførere: På bare et år er vi nået en fjerdedel af vejen mod klimamålet i 2030

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kulstop på Fynsværket, grøn boligaftale og ny sektorstrategi er blandt de aftaler, der allerede har bidraget til regeringens klimamål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Opbakning fra befolkning og erhvervsliv er afgørende

Danmark skal gå forrest i den globale klimakamp og inspirere andre lande til at vælge grønne løsninger. For at nå vores klimamål er opbakningen fra befolkningen dog helt afgørende. Taber vi den, lykkes vi ikke.

I Kristeligt Dagblads lederartikel den 7. oktober, efterlyser skribenten konkret handling fra regeringens side i forhold til klimaområdet. ”Grøn omstilling er ikke flotte ord, men forandring i hverdagen,” hedder det blandt andet.

Vi er helt enige i, at der naturligvis skal handling bag ordene, når vi taler grøn omstilling. Derfor har Socialdemokratiet, siden vi for knap halvandet år siden overtog regeringsmagten, indgået en lang række aftaler til gavn for klimaet.

Sidste år gav et bredt flertal på Christiansborg hinanden hånd på, at Danmark skal reducere sin CO2-udledning med 70 procent i 2030. Den målsætning bakker vi fuldt op om, og vi har i regeringens første år truffet beslutninger, som bringer os en fjerdedel af vejen.

En grøn boligaftale, kulstop på Fynsværket og en ny sektorstrategi på affaldsområdet er nogle af de nye aftaler, der sikrer CO2-reduktioner for i alt fem millioner tons. Vi er således godt på vej.

Det er helt afgørende for Socialdemokratiet, at den grønne omstilling ikke fører til større ulighed i samfundet. Den ambition kalder lederskribenten for ”en gordisk knude”, men præmissen om, at der eksisterer en modsætning mellem bæredygtighed og social ansvarlighed, køber vi ikke ind på.

Vi skal have alle mand med i den grønne omstilling, høj som lav. I dag er der massiv opbakning til vores klimamål i hele samfundet. Befolkningen, fagbevægelsen og erhvervslivet støtter alle op, og det giver legitimitet til de meget store omvæltninger af samfundet, som vi beder danskerne være med til at løfte. Vi lykkes kun med opgaven, hvis vi løfter i fællesskab.

Hvis vi på Christiansborg allerede nu besluttede præcis, hvordan hele 70 procent-målet skal nås, udelukkende med de teknologiske muligheder, som vi har i dag, ville den grønne omstilling blive unødigt dyr og have alt for store konsekvenser. Vi ville miste virksomheder og arbejdspladser, og samfundet ville blive mere ulige. Vigtigst af alt: Vi ville risikere at miste opbakningen til den grønne omstilling.

Derfor er vi nødt til at vise danskerne – og resten af verden, som holder øje med os – at den grønne omstilling og social ansvarlighed kan gå hånd i hånd. Vi må og skal derfor finde grønne løsninger, der ikke skaber stigende ulighed. Det gør vi blandt andet gennem mere forskning på klimaområdet: Vi skal både skalere kendte teknologier og udvikle helt nye.

Men vores fokus på nødvendig forskning og udvikling står ikke i modsætning til handling nu og her. Derfor er vi også stolte af, at det er nu i disse år, at vi sætter ind med udskiftning af gamle oliefyr, opkøber landbrugsjord, energieffektiviserer og meget mere. Initiativer der giver konkrete og vigtige CO2-reduktioner, der allerede vil kunne ses på den korte bane.

Regeringen sætter i den grad handling bag ordene og har allerede nu trukket Danmark i en langt grønnere retning – uden at skabe større ulighed i samfundet, vel at mærke.

Anne Paulin (S) er klimaordfører, og Orla Hav (S) er erhvervsordfører og medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.