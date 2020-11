S-politiker: Jo, problemerne handler om en bestemt religion, der aldrig er blevet reformeret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Islam tåler ingen kritik, kan ikke leve med satire, kan ikke rumme minoriteter. Og bliver i stor stil forkyndt af kugleskøre imamer, også i Danmark. Det er kombinationen af alt dette, som gør, at vi har alle de problemer i Vesten med indvandring fra Mellemøsten, mener skribenten

Endnu en gang bliver vi ramt med lammelse og chok over en ny række af grufulde terrorhandlinger i Frankrig og Østrig.

Først en halshugning af en lærer, der bare passer sit job, og kort efter mordet på flere kristne i en kirke og så nedskydning af tilfældige mennesker i Wien.

For ikke at tale om alle de terrorangreb, der har været andre steder i Vesten.

Men egentlig burde man ikke blive overrasket mere, for de her ting er historisk set altid foregået i de lande, hvor islam har overtaget, og det foregår stadig.

Det hjælper ikke at skyde skylden på tonen i debatten, marginalisering, fattigdom, Vesten, Irak-krigen eller andre fantasifulde undskyldninger, som snart er lige så slidte som frasen om, at ”der kommer en god løsning i morgen”. For det gør der ikke.

Problemet ligger nemlig i selve islam som religion. Islam har aldrig været igennem en reformation. Islam tåler ingen kritik. Islam kan ikke leve med satire. Islam kan ikke rumme minoriteter. Islam bliver i stor stil forkyndt af kugleskøre imamer, også i Danmark. Islam bliver næsten udelukkende praktiseret i diktaturstater.

Det er kombinationen af alt dette, som gør, at vi har alle de problemer i Vesten med indvandring fra Mellemøsten.

Og kommer der ikke et opgør indefra blandt muslimerne selv, hvor man får skabt en religion, der er mere i tråd med den måde, vi lever på i 2020, ja, så vil man forsætte med at se de her problemer med terror, parallelsamfund, klankriminalitet, antisemitisme, shariaråd og så videre.

Og den intolerance og terror, vi ser i Vesten fra islamistiske kræfter, er vand i forhold til det, der rammer ikke-muslimer i Mellemøsten.

I Tyrkiet boede der i begyndelsen af 1900-tallet over to millioner kristne armeniere og grækere, indtil de blev fjernet ved et organiseret folkedrab.

I Egypten boede der 75.000 jøder for 70 år siden. I 2020 bor der så godt som ingen – ifølge Jewish Virtual Library mellem 6 og 10.

I Algeriet boede der 140.000 jøder for 70 år siden. I dag bor der færre end 200.

I 2003 boede der 1,5 millioner kristne i Irak. I dag bor der ifølge BBC omkring 250.000. En skræmmende udvikling, der med al tydelighed viser islams problemer med at rumme andet end islam.

Og jeg kunne blive ved og ved med at nævne adskillige lignende triste eksempler på, hvor horribelt et liv man har som ikke-muslim i Mellemøsten. Som i den grad er regionen, hvor religiøse mindretal bliver forfulgt og udsat for diskriminerende lovgivning.

Derfor skal islam fornyes, og vi skal aldrig give efter for islamisterne, hverken når de stiller særkrav i Danmark – eller når de prøver at true os til tavshed.

Lars Aslan Rasmussen er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.