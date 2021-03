Museumsleder: Selvfølgelig skal museer måles. Men spørgsmålet er hvordan

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi kender godt tallene og de store museer i landet, men er de vigtigere end andre museer, bare fordi de er store og ligger i tæt befolkede områder?

Skal museer måles? Selvfølgelig skal de det, men hvad skal kriterierne være? Det er spørgsmålet. Skal de måles på en ensidig kommerciel måde, så man samler museerne i få storbyer eller er der andre formål med museerne, som at være med til at skabe et land i balance med kulturtilbud og museer spredt ud i hele landet baseret på faglig viden?

Museerne bliver allerede vurderet af Kulturstyrelsen, og man kan se besøgstal i ”Danske Museer i tal”, så vi kender vurderinger og tal. Thomas Bloch Ravn foreslår i sit debatindlæg den 6. marts, som han har gjort det tidligere, at man fokuserer på besøgstal, graden af international anerkendelse samt bedømmelse fra brugerne. Her foreslår han, at man vælger mellem Google, Tripadvisor eller vælger et antal personer, der repræsenterer både museer, skoleverdenen og turisme. På det grundlag kan man sortere de museer fra, der ifølge Thomas Bloch Ravn ikke er vigtige.

Vi kender godt tallene og de store museer i landet, men er de vigtigere end andre museer, bare fordi de er store og ligger i tæt befolkede områder. Skal de derfor have relativt mere? Tænker man Thomas Bloch Ravns tanker til ende, vil der næppe være grundlag for museer i Danmark, da ingen af dem vil kunne måle sig med de museer, man kan se ude omkring i verdens egentlige storbyer.

Spørgsmålet kan hurtigt blive: Hvorfor investere i museer i Danmark overhovedet? Det er alligevel noget småtteri i forhold til, hvad man kan se i de store lande.

Spørgsmålet om, hvordan man afgør hvilke museer, der er vigtige, handler ikke kun om besøgstal, ratings og turisme. Det kommercielle perspektiv kan ikke være et afgørende kriterium i en vurdering af, om et museum har sin berettigelse. Man kan nemt forestille sig konsekvenserne af, at det kommercielle perspektiv bliver grundlaget for vurderingen af støtten til museerne, og jeg tror, at vi hurtigt vil se faglighed forvandlet til underholdning. Vedrørende det kommercielle perspektiv, må man også anerkende, at det er langt lettere at opnå høje besøgstal i et storbyområde end i et tyndt befolket område.

Derfor skal et kriterium for vurderingen af et museums berettigelse være besøgstal. Man må måle besøgstallet i forhold til det antal borgere og turister, der bor/er i et givet område. Det er langt lettere at opnå høj egenindtjening for et museum i en storby, end det er for et museum, der ligger i et område med færre borgere og færre turister.

Afhængigt af hvilket museum, man taler om, kan det også være relevant at se på graden af international anerkendelse, men det er også relevant at se på et museums lokale forankring og anerkendelse.

Formålene med museerne er forskellige, og museumsverdenen i Danmark består af store og mindre store museer og i øvrigt vidt forskellige museer. Nogle har som udgangspunkt et nationalt sigte, andre har et lokalt. De lokale museer har stor betydning for det område de ligger i som kultur- og mødesteder, som steder, hvor den lokale historie med nationalt perspektiv fortælles, og som attraktioner og dermed af betydning for turisme, handel og bosætning i de områder, hvor museerne ligger.

Liv leves alle steder, og historie skabes alle steder, og forståelsen af de mange liv og forskellige lokale historier er vigtig til forståelsen af det danske samfund som helhed. Derfor skal der også forskes og formidles på de lokale museer i hele landet.

Beliggenhed har stor betydning for museernes besøgstal og egenindtjening, på samme måde som beliggenhed har betydning for huspriserne, som de seneste 15 års centralisering har bidraget til at reducere niveauet på uden for de større byer.

De senere år har man forsøgt at rette op på centraliseringens konsekvenser ved at flytte statslige arbejdspladser ud i landet for at skabe en bedre balance. Man kunne derfor spørge sig selv, om man ikke burde investere mere i de museer, der ligger i områder, hvor det er svært at opnå høj egenindtjening, så man sikrer, at der ligger museer i hele landet og ikke kun i de store byområder, og så man undgår yderligere skævvridning af landet. Det sker jo for eksempel ved den kommunale udligning.

Politisk og administrativt bør der sættes fokus på udviklingen af museer i hele landet – og ikke bare i storbyerne, herunder ”verdens mindste storby”, Aarhus.

De lokale museer skal meget vel tænkes på ny og som en form for specialmuseer, men de har stor betydning for de lokalområder, de ligger i, hvor de er med til at sikre anerkendelsen af områdets historie i nutiden og for fremtiden, er et mødested og en attraktion, der er med til at styrke og brande lokalområdet. Disse museer ligger i områder, hvor det er sværere at drive museum, og man kan derfor argumentere for, at der burde investeres relativt flere statslige midler i disse museer end storbyernes museer.

Hanne Thomsen er konstitueret museumsleder ved Give-Egnens Museum.