Skal der være julegudstjenester i kirken? Her er syv bud

Syv personer svarer på et særdeles omdiskuteret spørgsmål: Bør man gå i kirke juleaften?

Arno Victor Nielsen, tidligere lektor i pædagogisk filosofi: Forstå kirkekampen om julen

Alle ved, at de grundtvigske præster er nogle lalleglade vatnisser, som siger ”menneske først, kristen så.”

Over for dem står gammellutheranerne af tidehvervsk tilsnit, det er sådan nogle som Krarup-familien, Sørine Godtfredsen, Marie Høgh. De sidste mener, at vi mennesker er nogle skrækkelige syndere.

Derfor har vi bare at trodse coronasmitten og møde op til julegudstjenesten og i heldigste fald lide corona-martyrdøden. Biskopperne er statskirkens djøffere, og de vil ikke gå glip af den reklame, som julegudstjenesten giver statskirken, hvor ingen kommer resten af året, så de har pålagt præsterne at afholde julegudstjeneste, om det så skal koste menigheden livet. God jul.

Poul B. Nielsen, Mølleløkken 38, Middelfart: Kirken i frit fald

Et par biskopper beroliger med, at folkekirken sommeren over har afholdt tusindvis af gudstjenester uden smittespredning og kun på det seneste har mødt et enkelt tilfælde af corona.

Nej, biskopperne kan ikke overføre sommeren med dens lave smittetal på den vinterlige juletid med kirketrængsel og nu høje smittetal, som netop afspejles i den ene superspredning.

Som manden der faldt fra Rundetårn og tænkte, at de første 30 meter jo gik meget godt. Tiden må være kommet til, at nationens lutherske øvrighed træder i karakter og i det mindste anbefaler nedlukning.

Erik Vind, formand for Fyns Stiftsråd: Glædeligt at kirker ikke lukkes

Dejligt at regeringen rækker ud til kirken i en juletid, hvor der er stort behov for ord, trøst , håb og lys – og ikke gentager kirkelukningerne fra påsken.

Det er, som om, at de sidste dages forskellige indlæg mod julegudstjenester slet ikke tager højde for, at menigheden og kirkepersonalet også selv har en holdning og en mening.

Det virker som en nedvurdering af dels menighedens egen evne til at navigere i corona-tiden og dels de mange menighedsråd og kirkepersonale, der på stedet afpasser vejledningen til netop deres kirke .

Vi vil ikke komme til at opleve flokke af menigheder, der som vanligt vil fylde kirken til bristepunktet. Via diakonien kender præsterne også deres menighed godt nok til både at råde og vejlede hvor et fremmøde vil være forsvarligt.

Menighedsråd og personale har siden påske ugentlig øvet sig på, hvorledes lige netop deres kirkelige aktiviteter skal køre i den enkelte kirke – det gælder gudstjenester, koncerter og foredrag.

Der er udvist stor omstillingsparathed og hittepåsomhed. Man er klar til at tage imod på hver sin måde i det enkelte sogn, med myndighedernes klare vejledning ved hånden, med eller uden sang og så videre.

Menigheden har også øvet sig siden påske, og hvis man nu op mod jul alligevel ikke føler sig helt sikker omkring håndtering af gudstjenester i juledagene, så kan man benytte sig af en af de mange andre muligheder, eksempelvis udendørs, i større haller eller den digitale løsning.

Der er ikke grund til at være bekymret borger. Kirken rækker ud med både glæde og trøst, og som menighed kan man blot tage imod.

Aage Koed Mikkelsen, Kornvænget 75, Frederikssund: I kirke juleaften – og så hjem til familien?

Det er en frivillig og for rigtig mange en herlig fornøjelse og skøn stund at gå i kirke juleaften. Jeg kan ikke mindes nogen jul uden at være en del af juleaften i kirken.

Men i år har jeg for lang tid siden valgt det fra. I min og min kones familie er et sårbart ungt menneske og et sårbart ældre menneske. Så vi tør ikke følge traditionen med juleaften i kirken.

Hvis jeg fortsat var i tjeneste som sognepræst, måtte jeg efter juleaften i kirkerne i år have afstået fra at holde jul sammen med min nærmeste familie. Jeg spørger mig selv: Hvor er vores kirkelige ansvar for de sårbare i denne jul?

Jeg undrer mig over, hvor præsternes og personalets fagforeninger er henne? Tænk hvor mange sangere og organister, kirketjenere og præster, der skal hjem og holde juleaften med familien. Familien, som familier flest, sammensat også hvad helbred angår.

Hvor er I henne, I der skal værne om dem, der skal afsted? Har alle pludselig glemt hvor mange eksempelvis korsangere der er bleven smittet det sidste halve år?

Jeg synes at Havdrup-præstens forslag om, at vi alle går ud af vores lejligheder og huse til klokkeklang klokken 16 og synger sammen og enkeltvis: ”Dejlig er jorden”, er et prægtigt forslag. Det vil blive en juleaftensgudstjeneste, ingen glemmer.

Lad det nu blive rigtig stort under Vorherres himmel.

Mads Jakob Thorlund Jakobsen, sognepræst, Sct. Marie Kirke i Sønderborg: Uden julegudstjeneste dør vi

Forsvaret drager i krig under mottoet: fordi noget er værd at kæmpe for. Den samme gejst kunne man undertiden ønske mere af blandt visse af folkekirkens ansatte.

For når det drejer sig om julens gudstjenester, drejer det sig om noget andet og mere end fornøjelse, hvor man er gæst; det drejer sig om identitet og liv.

Ganske rigtigt vil de mere kirkelige komme til gudstjeneste alle andre dage, men juleaften er dagen, hvor den danske identitet som kristne bliver fornyet, fordi så bredt et udsnit af befolkningen deltager.

Klokkerne kimer, og vi samles under sky på kirkesti. Vi er et kristent folk. Tages derfor denne gudstjeneste fra os, er det vores identitet, der tages fra os, og det eneste, der står tilbage, er en flok åndløse zombier.

Fat derfor mod. Vi skal holde gudstjeneste, fordi noget er værd at leve for.

Per E. Holdrup, Tømmergården 21, Jyllinge: Hvad blev der af det menneskelige hensyn?

Som nyt medlem af Jyllinges menighedsråd har jeg været med til at bakket op om den beslutning om at aflyse jules gudstjenester og efterfølgende fulgt med i den ”tumult”, det har skabt.

Nu sidder jeg med en forundring over, at vores øverste gejstlige leder, biskop Peter Fischer-Møller kan kræve, at vi skal udsætte cirka 500 mennesker i vores sogn for en mulig smittefare.

Biskoppen gemmer sit krav bag sundstyrelsens retningslinjer, det vil sige at hvis kravet bliver efterlevet og det efterfølgende går galt, kan vi så forvente at, biskoppen vil slå armene ud og sige;

Jeg har intet ansvar, jeg fulgte bare de udstukne retningslinjer!

Så hvem vil svare mig på min forundring; Hvorfor skal det menneskelige hensyn ikke gælde i den danske folkekirke i denne krisetid?

Ejvind Nielsen, tidligere sognepræst, P.P. Ørums Gade 40, 4.th., Aarhus C: ”Jeg har glemt Jensens!”

En juleaften i 1940’erne sad alle vi søskende (vi var 8 i alt) ved julebordet og spiste. Pludselig slog min mor hænderne sammen og udbrød: ”Jeg har glemt Jensens”! Jensens var et meget fattigt ægtepar, som boede tæt på vores lille landbrugsejendom på Fyn. Min mor kendte alle de svage i sognet, men denne juleaften havde hun glemt Jensens. Nu kunne min mor slet ikke fortsætte med at holde jul.

Hun afbrød vores juleaften og fik pakket en kurv med madvarer til Jensens og var nede at aflevere den. Vi børn måtte så vente en halv times tid, inden mor var tilbage og vi kunne fortsætte julen derhjemme.

Det var en lang halv time for vi børn, men jeg glemmer aldrig den juleaften, og jeg glemmer aldrig min mors sætning: ”Jeg har glemt Jensens!”

Det er nu halvfjerds år siden, og i dag lever vi i et velfærdssamfund, men alligevel skulle vi måske spørge os selv her til jul: Har vi glemt Jensens?

Glædelig jul.