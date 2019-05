Anmeldelsen af Paul Johnsons Jesus-biografi skyder småspurve med kanoner

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I sin iver efter at skyde småspurve med kanoner rammer Steen Skovsgaard i alt for mange tilfælde ved siden af i sin anmeldelse af Paul Johnsons ”Jesus – en biografi skrevet af en troende” i Kristeligt Dagblad den 29. april. Skovsgaard nævner en række ord, som han mener er fejloversatte, men hans eksempler understreger blot, at oversætteren har foretaget andre valg, end Skovsgaard ville have foretaget.

Tillægsordet ”hvidnende” bruges af lyrikeren Sophus Claussen og af Karin Michaëlis. ”Patetisk” har også betydningen ”ynkelig”, ligesom ”delikatesse” på dansk også bruges i betydningen ”skønsomhed”.

Skovsgaard kan ikke lide ordet ”lære” i forbindelse med Jesu budskab, men at lære betyder her ”at lære fra sig”, at bibringe nogen kundskaber. Der er i forordet udtrykkeligt argumenteret for brugen af den danske 1931-bibeloversættelse. I stedet for at spilde krudtet på sådanne misforståede indvendinger kunne Skovsgaard med fordel have givet læserne en fyldigere præsentation af bogens indhold, som dog må være det afgørende. Et par ord herom: Siden tiden omkring det moderne gennembrud for 150 år siden har såkaldt moderne livstolkninger truet med at fortrænge kris-tendommen og det grundlag, som de moderne samfund hviler på. Det er udgangspunktet og baggrunden for Johnsons biografi om Jesus og for hans opgør med den moderne ”videnskabelige” tidsalder.

Johnson har med evangelierne villet vise læserne, at Jesus var en historisk person, fra Nazaret i Galilæa, en fjern udkant i det mægtige romerske imperium. Lige så historisk som kejseren! Vi har – for at understrege kristendommens universelle karakter – forsynet bogen med 16 sider billeder af hovedpersonen fra alverdens lande og traditioner.

Vi synes ikke, Skovsgaard rammer skiven i sin anmeldelse af bogen. Og vi vil gerne slå fast: Der er nærmest ingen korrekturfejl i bogen, derimod er der i oversættelsen foretaget en række stilistiske valg, som selvfølgelig kan diskuteres.

Bent Jensen er professor emeritus og har skrevet et essay til udgivelsen, og Steen Piper er direktør for Forlaget Hovedland.